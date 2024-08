La cinese GAC ha appena annunciato la produzione del motore elettrico col più alto numero di giri al mondo. Si chiama Quark Electric Drive 2.0 e arriva a 30.000 giri al minuto.

Il motore è realizzato dalla divisione dedicata allo sviluppo di auto ad alte prestazioni del gruppo cinese Hyptec, che in precedenza era noto come Aion Hyper e che ha già dato alla luce tre vetture elettriche di fascia alta come la SSR, la HT e la GT.

Il segreto sta nei magneti morbidi

Ma, oltre a raggiungere regimi mai visti prima - di solito un motore sincrono a magneti permanenti arriva a 20.000 giri, – il Quark Electric Drive 2.0 si fa notare anche per le prestazioni di prim’ordine.

GAC annuncia con una cerimonia ufficiale la messa in produzione del nuovo motore superefficiente

Con una densità di potenza di 13 kW/kg, ad esempio, raggiunge un’efficienza del 98,5%. Questo risultato è raggiunto grazie all’adozione di un magnete morbido che ha una permeabilità di 20-100 volte superiore a quella di un normale foglio di acciaio al silicio ma lo spessore pari a quello di un normale foglio di carta (4 volte meno di un magnete tradizionale).

Fa guadagnare 50 km di autonomia

Le soluzioni tecniche adottate e un’efficienza che a temperatura ambiente si avvicina alla superconduttività permettono a un’auto elettrica con batteria di dimensioni medie di percorrere 50 km in più di autonomia dopo ogni pieno di elettroni.

Hyptec, per far capire i vantaggi in termini di autonomie, ha anche affermato che con questi nuovi motori un’auto con due unità e la trazione integrale può consumare la stessa quantità di energia di un’auto dotata di una sola unità e di due ruote motrici.