Fine di un doppio incubo per chi viaggia in auto elettrica e ricarica lungo la strada. Anzi, l’autostrada. Parliamo sia del Sole cocente, sia della pioggia battente, nemici degli automobilisti che fanno il pieno alle batterie, soprattutto – rispettivamente – in estate e inverno.

Due immagini destinate a rimanere solo un brutto ricordo, perché arrivano finalmente le pensiline sulle colonnine di ricarica per auto elettriche, che proteggeranno gli automobilisti da caldo eccessivo, acqua e qualsiasi altra sgradevole situazione meteorologica.

Lavori in corso

A installarle nelle proprie aree di servizio è l’ormai nota Free To X, azienda costola della concessionaria Autostrade per l’Italia (Aspi), che da oltre due anni sta infrastrutturando le stazioni di ricarica per auto elettriche poste lungo la grande viabilità, nelle tratte di competenza della società madre.

InsideEVs InsideEVs

Le tettoie immortalate nelle foto qui sopra sono state scattate da InsideEVs sulla A1 Milano-Napoli e sono ancora in fase di realizzazione, ma girando sul web si scoprono diverse segnalazioni di automobilisti entusiasti per altre pensiline già all’opera. Una buona notizia per chi rientra dalle vacanze in questi giorni o si prepara a viaggiare nelle prossime settimane, che avvicina il pieno di energia a quello di benzina.

InsideEVs Stazione di ricarica Free To X

La ricarica in autostrada oggi

Ma qual è oggi la situazione delle colonnine in autostrada? Stando all’ultimo report dell’associazione Motus-E (aggiornato al 30 giugno scorso), sono 963 i punti di ricarica installati lungo la grande viabilità italiana, di cui l’85% in corrente continua (Dc) e il 62% con potenza oltre i 150 kW. Free To X conta 100 hub, per un totale di 582 punti di ricarica (398 ad alta potenza e 184 da 64 kW).

Le potenze erogate arrivano fino a 300 kW, con tempi medi di rifornimento da 15-20 minuti. L’energia – sottolinea l’operatore – è 100% green.