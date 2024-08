Xpeng ha annunciato l'ultima evoluzione del suo sistema di ricarica veloce: le colonnine fast di quinta generazione, che saranno inaugurate in Cina nel corso di questo trimestre e che hanno una potenza massima superiore agli 800 kW.

Le colonnine S5 sono dotate di sistema di raffreddamento a liquido come le S4 e tra i requisiti tecnici annunciano una tensione di uscita di 1.000 Volt e un flusso di 800 Ampere.

Obiettivo: 3.000 colonnine entro l'anno

Questa nuova tecnologia affiancherà quella della rete S4, introdotta nel 2022 in Cina con una potenza massima di 480 kW e la capacità di fornire energia per oltre 200 km in appena 5 minuti.

La generazione S5 offre prestazioni ancora maggiori, come mostra il video ufficiale qui sotto, pubblicato sul canale YouTube di Xpeng: in questo caso, si immagazzina in 1 secondo l'energia sufficiente a percorrere oltre 1 km. Significherebbe arrivare a ripristinare una percorrenza di 200 km in poco meno di 3 minuti.

Xpeng aveva annunciato, nel 2022, l'intenzione di installare sul territorio cinese 2.000 colonnine S4 entro la fine del 2025. Attualmente la Casa dichiara di avere una rete di oltre 1.300 punti di ricarica di cui 1.000 ad alta potenza. Con l'arrivo della S5, l'obiettivo cresce: il nuovo traguardo parla di circa 3.000 colonnine entro la fine dell'anno e 10.000 colonnine attive entro il 2026, di cui 4.500 ad alta potenza raffreddate a liquido.

Xpeng G6

La sfida della ricarica

Quella del servizio di ricarica è diventata una guerra parallela che accompagna un'offensiva di prodotto sempre più aggressiva e la corsa a piattaforme nuove, a volte realizzate in sinergia con altri costruttori, che aiuti ad abbattere i costi e rendere i prezzi sempre più competitivi.

Oltre a Xpeng e a Nio (che ha sposato la soluzione del battery swap, la sostituzione rapida dell'intera batteria), prime a seguire l'esempio di Tesla, anche altri costruttori iniziano a lavorare sulla creazione di una propria rete, per offrire ai clienti un servizio personalizzato di qualità superiore. Mercedes e Hyundai sono tra le prime ad aver avviato progetti che vanno in questa direzione.

Negli USA nello scorso anno è nato il consorzio Ionna, che vede questi e altri costruttori (compresi GM e Stellantis) uniti per creare una rete alternativa ai Supercharger di Tesla.