Con le #3 e #1, smart ha aperto il nuovo corso. Quello che porterà alla creazione di una gamma di modelli di varie forme e dimensioni. Lo dimostra la freschissima smart #5, che con i suoi 4,7 metri di lunghezza, porta il brand a competere con modelli che fino ad oggi aveva visto solo da molto lontano. Nello specifico, come accade per tutti i SUV elettrici di questa fascia, la #5 ha nel mirino la Tesla Model Y.

Presentata a Byron Bay (circa 600 chilometri a nord di Sydney), la #5 porta con sé un'importante novità tecnica. È infatti la prima smart ad essere dotata di architettura a 800 volt. La versione di serie del SUV a zero emissioni, esattamente come la concept che l'ha anticipata, ha inoltre una batteria molto grande, che arriva a 100 kWh.

Una ricarica lampo

Ecco, per ricaricarla dal 10% all'80%, bastano 15 minuti. La Porsche Taycan, che ha una batteria equivalente, non riesce a fare altrettanto, dichiarando 18 minuti per un pieno di elettroni. Facendo due calcoli, se 100 kWh è il valore della capacità netta, la smart #5 ricarica circa 4,7 kWh/minuto. La berlina sportiva della Casa di Stoccarda non va oltre i 3,8 kWh/min.

Porsche Taycan GT 2025

La potenza massima della ricarica non è specificata, ma non riusciamo a pensare a un'altra auto elettrica così rapida, la cui batteria da 100 kWh può essere caricata dal 10% all'80% in soli 15 minuti. In confronto, Tesla e concorrenti come la Ford Mustang Mach-E, la BMW iX3 o la Volkswagen ID.4 possono solo a guardare. Probabilmente le uniche elettriche che non devono temere la #5 da questo punto di vista sono le Ioniq e le Kia realizzate sulla piattaforma Hyundai E-GMP, che arrivano a 350 kW di potenza.

Hyundai Ioniq 6: architettura a 600 volt e ricarica a 350 kW

Quanta strada percorrerà con un pieno

Batteria grande, di solito, significa grande autonomia. La smart #5 percorre fino a 740 km con una carica. Almeno, questo è il valore dichiarato nel ciclo CLTC cinese. L'autonomia WLTP sarà probabilmente inferiore. Col prototipo si parlò infatti di 550 km.

Un'altra informazione sulla batteria. Essendo dotata di presa da 220 volt, si pensa che l'auto disponga di ricarica bidirezionale, per dare energia a laptop, bici elettriche e vari altri dispositivi.

smart smart #5: con i suoi 4,7 metri di lunghezza è la smart più grande di sempre

La gamma cinese

Smart non ha detto nulla su come sarà articolata la gamma venduta nei mercati europei. Però, guardando a quello che accade in Cina, si sa che l'auto sarà offerta con due schemi di trazione (posteriore e integrale) e con due batterie. Oltre alla già citata da 100 kWh con chimica tradizionale NMC, infatti, le versioni d'attacco monteranno un accumulatore più piccolo ed economico, con chimica litio-ferro-fosfato.

Si sa già, inoltre, che l'auto disporrà di un selettore dal quale impostare diverse modalità di guida, alcune delle quali con taratura specifica per i diversi tipi di fondo che si possono incontrare quando ci si avventura su qualche percorso offroad (sabbia, neve, fango e roccia).

La gamma in Cina Trazione Batteria smart #5 250 kW RWD LFP smart #5 267 kW RWD LFP smart #5 437 kW AWD NMC (100 kWh) smart #5 475 kW AWD NMC (100 kWh)

Fotogallery: Smart #5