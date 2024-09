Se una Casa si muove verso l’elettrificazione di tutta la gamma, per forza di cose creerà sempre più punti di contatto tra i modelli termici e quelli a zero emissioni. Mercedes, per esempio, ha fatto sapere che dal punto di vista del design le cose stanno convergendo.

Secondo quanto affermato dai vertici della Casa, le prossime generazioni della Classe S e della EQS si differenzieranno invece per il powertrain, ancora a combustione interna sulla prima ed esclusivamente a batteria sulla seconda.

Si parte dal 2025

I primi risultati di questo nuovo percorso si vedranno il prossimo anno. Nel 2025, infatti, proprio Classe S ed EQS riceveranno una serie di aggiornamenti. Le due ammiraglie saranno sottoposte a modifiche anche l’anno successivo. Prepareranno la strada alle prossime generazioni dei due modelli, che saranno messi in vendita entro la fine del decennio.

La decisione di intraprendere un nuovo corso stilistico comune e a tutti i modelli a prescindere dalla motorizzazione si sposa con la nuova strategia del gruppo di Stoccarda, che per far fronte alle mutate condizioni del mercato delle auto elettriche sta rivedendo piani di sviluppo e mix di vendita.

Per esempio, se prima in Mercedes si pensava che le vetture a zero emissioni sarebbero state il 50% del mix totale già nel 2025, ora quell’obiettivo è stato posticipato al 2030. Inoltre, Mercedes ha da poco fatto sapere, per bocca del suo ceo Ola Kallenius, che continuerà anche a investire nello sviluppo di propulsori a benzina e che continuerà a vendere automobili con motore termico più a lungo di quanto stabilito in precedenza.

Come sarà rinnovata la gamma

Andando oltre la questione legata allo stile, in Mercedes si sente la necessità di rinnovare l’offerta dei modelli attualmente a listino. I volumi sulla gamma termica, nel 2024, hanno subito una contrazione del 22% nella prima metà del 2024. Ma le vendite di auto elettriche non hanno sopperito alla riduzione delle vendite.

I risultati commerciali deludenti dei modelli EQS ed EQE hanno spinto la Casa a rivedere la propria strategia sull’elettrico. Ora il costruttore destinerà parte dei soldi inizialmente stanziati per lo sviluppo di quei modelli verso altre vetture in grado di fare più volumi.