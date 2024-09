Ancora giù le vendite di auto elettriche in Italia. Che adesso, orfana degli incentivi, registra numeri sempre più preoccupanti: sono infatti 2.605 le vetture full electric immatricolate ad agosto nella Penisola, in calo del 36,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, quando i veicoli a batteria erano arrivati a 4.079 unità consegnate.

Al ribasso anche la quota di mercato, che scende al 3,7%, contro il 5% di un anno fa. L'unica consolazione arriva dal confronto con luglio scorso, col market share fermo al 3,4%. Ma va anche ricordato che, in quel caso, le vendite erano state 4.292.

Il cumulato da inizio anno parla invece di 41.992 esemplari immatricolati: il 2,4% in più di gennaio-agosto 2023 (41.006 le vendite di allora). Male anche le altre motorizzazioni, che registrano un complessivo -13,4%.

Periodo Vendite Quota di mercato Agosto 2.605

(-36,1%) 3,7%

(-1,3%) Gennaio-agosto 41.992

(+2,4%) 3,8%

(-0,1%)

"Più fondi e un piano triennale"

Dati che portano Michele Crisci, presidente di Unrae, a ribadire "la necessità di scelte cruciali per supportare la transizione energetica, a partire dal recupero di ulteriori 250 milioni di euro (parte del miliardo previsto per il 2025) sottratti dal d.l. Coesione, l'eliminazione del price cap per le auto della fascia 0-20 g/km o, in alternativa, la sua equiparazione a quello della fascia 21-60 g/km".

"Queste iniziative devono far parte di un più ampio piano strategico triennale per il 2025, 2026 e 2027".

Parole a cui fa eco Fabio Pressi, presidente di Motus-E, che commenta: "I dati indicano nuovamente un andamento molto confuso del mercato, con gli straordinari picchi seguiti alla messa a terra dell'Ecobonus alternati a momenti di apparente stallo, in cui gli automobilisti interessati a passare all'elettrico restano alla finestra per comprendere l'evoluzione dello scenario".

"In quest'ottica - aggiunge - per evitare un pericoloso andamento a strappi del mercato diventa fondamentale una rapida e chiara pianificazione degli strumenti incentivanti discussi nell'ultima riunione del Tavolo Automotive, per i quali sarà indispensabile anche la massima cautela nelle comunicazioni ai cittadini, che con l'esaurimento in un solo giorno dei bonus per le auto elettriche hanno già dimostrato una grande attenzione verso questa tecnologia".

Tesla Model 3 (a sinistra) e Tesla Model Y (a destra) Volvo EX30

Tesla davanti a tutti

Venendo ora alle classifiche dei modelli più venduti, davanti a tutte si piazza Tesla, con la Model Y (376 vendite) in cima nella graduatoria di agosto e la Model 3 (5.570 immatricolazioni) sulla vetta di quella dei primi 8 mesi dell'anno. Bene anche la Volvo EX30. Qui sotto tutti i risultati del mese e del 2024.

La top 10 di agosto

La top 10 di gennaio-agosto