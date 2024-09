Se siete appassionati di tuning di auto sportive, è probabile che conosciate già Mansory. L'officina tedesca, che da anni si occupa di personalizzare e rendere "estreme" le supercar più performanti del pianeta, ha recentemente messo mano anche a una Vespa Elettrica, per renderla davvero estrema e unica.

Si chiama Monaco Edition e, come suggerisce il nome, vuole essere un omaggio al Principato di Monaco, un Paese con un patrimonio motoristico profondamente radicato.

Questa Vespa è un modello importante per Mansory, poiché è la prima volta dal 2012 che l'officina di personalizzazione utilizza nuovamente il nome "Monaco Edition".

Una rarità

Partiamo subito con il dire che ne saranno prodotti solo 99 esemplari. Secondo Mansory, l'ispirazione è arrivata dall'idea di offrire uno scooter che fosse rispettoso dell'ambiente e al tempo stesso racchiudesse tutta l'esclusività che i prodotti del tuner sanno offrire.

Mansory La Vespa Elettrica «Monaco Edition» di Mansory

A livello estetico, per far risaltare ancora di più la due ruote elettrica per le strade, Mansory ha scelto di rivestirla con i colori nazionali del Principato di Monaco, ovvero con una livrea elegante e sportiva bianca e rossa.

Lo scooter, inoltre, ha ricevuto anche una serie di nuovi dettagli in fibra di carbonio, tra cui un nuovo parafango e pannelli laterali alleggeriti, abbinati, infine, a una sella in pelle con cuciture incrociate.

Mansory La Vespa Elettrica «Monaco Edition» di Mansory

Meccanica invariata

Dal punto di vista della meccanica, Mansory ha lasciato la Vespa Elettrica praticamente invariata, dunque restano disponibili come sempre le modalità Eco e Power e il sistema di recupero dell'energia in frenata.

Come spesso avviene in questi casi, il tuner tedesco non ha indicato il prezzo da pagare per potersi portare a casa uno dei 99 esemplari che saranno prodotti.