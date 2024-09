Porta le generalità di Toyota, ma - come spesso accade, soprattutto all'ombra della Grande Muraglia - non è solo una Toyota. È infatti figlia anche della cinese BYD, di cui monta motori e batterie al litio-ferro-fosfato (LFP). Il suo nome completo è Toyota BZ3c ed un crossover elettrico presentato tra fine aprile e inizio maggio al Salone dell'Auto di Pechino.

Ma adesso il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione (Miit) di Pechino ne rivela le specifiche rilasciando una serie di dati dichiarati nei brevetti della Casa e pubblicati sul sito del dicastero, come previsto dalle leggi locali.

Potenza da 268 CV

Lunga un po' più della Prius (4,78 metri, contro 4,6 m), la vettura sino-giapponese si presenta, per ora, in vernici arancione alla kermesse cinese e bianca nei documenti, dove sfoggia un design molto simile a quello anticipato nei mesi scorsi.

La Toyota BZ3c al Salone dell'Auto di Pechino 2024 Tre-quarti anteriore destro Il retro

L'auto dal doppio passaporto vanta poi una potenza di 268 cavalli (CV) che spingono le ruote anteriori. Mancano le informazioni sulla piattaforma, ma sappiamo che il crossover sarà prodotto nello stabilimento FAW-Toyota a Tianjin insieme alla berlina elettrica BZ3: è perciò probabile che si basi sulla stessa architettura e-TNGA.

Le specifiche

dimensioni: 4,78 x 1,88 x 1,51 m; passo di 2,88 m

peso: 1.920 kg

potenza: 268 CV

velocità max: 160 km/h

autonomia dichiarata: 500-600 km

Disponibile fuori dalla Cina?

Significa che la BZ3c ha il potenziale per essere venduta pure fuori dalla Cina, però - forse - senza batterie e motori BYD, a causa dei nuovi dazi sulle auto elettriche made in China, a meno che Toyota non trovi il modo per produrre la vettura in Europa o America. Perciò mai dire mai. In ogni caso, dovrebbe arrivare entro fine anno.

