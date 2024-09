Quelle di veicoli che affondano in mare, laghi o fiumi sono immagini molto inquietanti., perché sappiamo che chi siede al volante un'auto che si riempie d'acqua non ha la forza o gli strumenti giusti per rompere un finestrino e scappare dall'abitacolo prima di inabissarsi.

Sembra però che la cinese Zeekr abbia pensato a tutto. Il SUV 7X vanta infatti la caratteristica di essere progettato "per affrontare inondazioni e pericoli di infiltrazioni d'acqua". È perciò dotato di una leva che consente all'automobilista di rompere il finestrino in caso di alluvione e, secondo la Casa, si tratta di una novità assoluta nel settore.

I video

Nella portiera, precisamente sotto gli interruttori dei finestrini, c'è un pannello rimovibile con dentro una leva: tirandola, si aziona un martelletto che colpisce la parte inferiore del vetro. Per attivarlo bastano 50 newton di forza, anche se il martelletto può spostare fino a 3.000 newton per frantumare il finestrino: una forza d'urto 33 volte superiore a quella di un tipico martello di sicurezza o dell'equivalente di cinque uomini adulti che colpiscono la finestra contemporaneamente. Il video sotto ne mostra il funzionamento.

Per testare la funzione, Zeekr ha lanciato una 7X in un lago con un membro della squadra di specialisti cinese Blue Sky Rescue. L'auto è stata quasi completamente sommersa nel giro di un minuto e, nonostante fosse piena d'acqua e l'elettronica non funzionasse, l'interruttore si è azionato e il volontario è uscito sano e salvo dalla vettura. Ecco il filmato della prova.

Riguardo al resto, la Zeekr 7X si presenta come un crossover di lusso di medie dimensioni che mette nel mirino rivali tipo Onvo L60 e Tesla Model Y. È interessante notare che il comunicato stampa dice a chiare lettere che la funzione è stata implementata per "affrontare le inondazioni urbane", perché il cambiamento climatico è reale.