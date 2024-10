Momento storico che hai, nomi delle auto che trovi. Gli esempi sono infiniti, ma parlando di Mercedes, abbiamo assistito a una vera rivoluzione nel tempo. Prima, a fianco della sigla che identificava il modello si trovava una sigla che indicava la cilindrata. Poi, con il progressivo downsizing, si è preferito usare dei numeri progressivi che facessero riferimento in qualche modo ai livelli di potenza.

Quando è arrivata l’era dell’elettrificazione, Mercedes ha adottato tre diverse sigle aggiuntive: EQ per le elettriche pure, EQ Power ed EQ Boost, rispettivamente per elettriche pure, ibride plug-in e ibride mild con schema a 48 volt. Era il 2020 e, a distanza di pochi anni, i nomi delle Mercedes sono destinati a cambiare di nuovo.

Due modi di chiamare le auto

Uno dei motivi per cui Mercedes ha deciso di adottare un nuovo schema per dare il nome alle proprie auto riguarda il fatto che l’uso della parola EQ per le elettriche (ormai EQ Boost ed EQ Power sono caduti in disuso) genera un po’ di confusione. Spieghiamoci meglio.

Mercedes-Benz EQE 350+ Mercedes EQE SUV

Una Classe E a gasolio riporta nel nome la lettera “d”. Una Classe E ibrida porta nel nome la lettera “e”. Una Classe E elettrica si chiama invece EQE, ha un look diverso, ma si propone come alternativa a zero emissioni della berlina tradizionale. C’è un altro limite: con EQE si indica anche il SUV, cosa che non succede sulle vetture termiche, che invece hanno sigle diverse per i modelli a ruote alte (GLA, GLB, GLC, GLE, GLS,…).

Di confusione in… confusione

I vertici di Stoccarda, insomma, hanno deciso di mettere ordine. Lo stesso Ola Kallenius, ceo del gruppo tedesco, ha affermato che in futuro non ci saranno più Classe S ed EQS, ma due Classe S, una termica e una elettrica. Le due auto saranno molto più simili anche dal punto di vista estetico. Questa riorganizzazione dell’offerta si diffonderà poi sugli altri modelli. Non ci saranno più, quindi, Classe E ed EQE, ma solo Classe E con diversi powertrain.

Mercedes EQS SUV

Il discorso sembra filare. Però le due Classe S, come le due Classe E, per quanto simili nell’aspetto, non si differenzieranno solo per lo schema propulsivo. Nasceranno proprio su piattaforme diverse, con i modelli termici che avranno come base l’architettura già in uso MRA (in versione evoluta) e i modelli a batteria che sfrutteranno la MB-EA Large che ancora deve debuttare. E i SUV: seguiranno lo stesso principio, con GLS, GLE e gli altri che si chiameranno allo stesso modo, sia elettrici sia termici.

Però, in molti casi, si tratterà di modelli che, per quanto uguali nell’aspetto, saranno diversi nella sostanza. Insomma, un po’ di confusione resterà. Almeno, questa è l’impressione.