La gamma elettrica di Mercedes può essere idealmente divisa in due famiglie. Quella delle medie e compatte e quella delle ammiraglie. Alla seconda appartengono EQS ed EQE: entrambe, oltre che con carrozzeria berlina, sono disponibili anche in variante SUV.

Oggi parliamo proprio della EQE SUV, che come le altre tre nasce sulla piattaforma che la Casa di Stoccarda ha realizzato esclusivamente per le auto elettriche di nuova generazione e di fascia alta.

L’auto è stata presentata a fine 2022, con debutto commerciale nel 2023. È realizzata sia negli Stati Uniti, a Tuscaloosa (Alabama), e in Cina, grazie alla joint venture Beijing Benz di Pechino. Disegnata dalla stilista automotive Maya Markova, l’auto riprende tutti gli stilemi che la Casa della Stella ha definito per le sue vetture elettriche dalla EQC in avanti. Ma cosa c’è sotto il vestito?

Mercedes EQE SUV: piattaforma e dimensioni

La Mercedes EQE SUV ha una lunghezza di 4,86 metri, una larghezza di 1,94 metri e un’altezza di 1,68 metri. Ha un passo particolarmente generoso, che supera i 3 metri (siamo a 3,03), ma rispetto a quello della berlina il metro si ferma ben 9 centimetri prima, a dimostrazione del fatto che i progettisti hanno voluto dare un’impostazione diversa e ben precisa a ciascuna delle EQE a listino. La versione SUV, infine, ha un peso che varia tra i 2.430 e i 2.690 kg in base al powetrain.

Come detto, l’auto nasce sulla piattaforma EVA, quella Electric Vehicle Architecture che è stata presentata nel 2021 e che ha debuttato sulla EQS. Ha forma skateboard, con batterie fissate al pianale e motori elettrici posti all’avantreno e al retrotreno. Questo consente di avere una base scalabile e in grado di ospitare diversi tipi di carrozzeria.

Lunghezza : 4,86 metri

: 4,86 metri Larghezza : 1,94 metri

: 1,94 metri Altezza : 1,68 metri

: 1,68 metri Passo : 3,03 metri

: 3,03 metri Peso: da 2.430 a 2.690 kg

Mercedes EQE SUV: spazio a bordo

Passo più corto rispetto alla berlina, ma anche un’altezza maggiore di 19 centimetri consentono di ricavare un abitacolo ampio e spazioso. Su una vettura da quasi 5 metri è inevitabile viaggiare comodi, soprattutto se si parla di un’auto realizzata da Mercedes che, in questo caso in particolare, sfoggia rivestimenti dalle forme arrotondate e avvolgenti e sedute che sono più simili a poltrone che a sedili.

Ottima anche la capacità di carico. Sulla EQE SUV il bagagliaio ha una capienza di 520 litri, ma, abbattendo la seconda fila, che ha schienali frazionati 40:20:40, si può arrivare a un ottimo 1.675. Aprendo il cofano anteriore si trova il vano sottostante completamente occupato: non c’è la possibilità di ricavare un vano ulteriore che sarebbe potuto tornare utile per il trasporto di cavi o altri piccoli oggetti.

Il sedile posteriore della EQE SUV è frazionato in tre parti

Mercedes EQE SUV: software

La Mercedes EQE SUV adotta l’ultimo ecosistema digitale della Casa, quello introdotto dalla EQS e presente ormai su tutta la gamma di modelli realizzati sulla piattaforma EVA. A differenza di tanti altri brand, in questo caso grazie agli aggiornamenti over-the-air si potrà intervenire sulla gestione del powertrain, regalando più cavalli o migliorando l’efficienza, oltre che arricchire il sistema di infotainment.

Riguardo a questo, sulla EQE SUV compare il suggestivo display esteso che si compone di tre schermi OLED che si estendono in larghezza per oltre 140 centimetri. Ce ne sono uno dietro al volante con diagonale da 12”3, uno centrale con diagonale da 17”7 e uno di fronte al passeggero anteriore, di nuovo da 12”3, che grazie a una gestione indipendente dei contenuti consente a chi siede sul sedile di destra di accedere anche a contenuti video in streaming.

La plancia è occupata da schermi nella sua interezza

Mercedes EQE SUV: batteria e autonomia

La EQE si presenta a listino in 6 versioni. La versione base, individuata dalla sigla 300, monta una batteria agli ioni di litio da 90,56 kWh di capacità prodotta da CATL, le altre (350, 350+, 500, 43 AMG e 53 AMG) preferiscono invece una batteria da 96 kWh fornita da Farasis.

La 300 (245 CV) e la 350+ (292 CV) hanno un solo motore elettrico e la trazione posteriore e promettono autonomie rispettivamente di 573 e 613 km. Le altre, a trazione integrale, dichiarano percorrenze comprese tra 452 e 593 km.

Mercedes EQE SUV: ricarica

La piattaforma EVA, fiore all’occhiello di Mercedes, resta a 400 volt. L’auto ha un caricatore di bordo da 11 kW o, in opzione, da 22 kW. Queste sono le potenze massime che si raggiungono in corrente alternata.

In corrente continua il grosso SUV della Stella arriva a 170 kW di potenza. Questo le consente di passare dal 10% all’80% in 32 minuti.

Mercedes EQE SUV: prezzi

Il prezzo di partenza della Mercedes EQE SUV è di 91.955 euro. A questa cifra si acquista l’allestimento base della versione 300. Per la 350+, con batteria più grande, ma ancora con la trazione posteriore, si devono mettere in conto invece 95.371 euro.

Passando alle EQE SUV a trazione integrale, invece, i prezzi d’attacco sono: 98.177 euro per la 350, 103.850 per la 500, 121.516 euro per la 43 AMG e 134.545 per la 53 AMG.