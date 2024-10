Toyota farà l’auto elettrica. La Casa ha sempre affermato che si lancerà a capofitto nella mobilità a zero emissioni quando i tempi saranno maturi e quindi, al momento, sembra un po' in ritardo sulla concorrenza. Ma questo non significa che il gruppo non stia attento alle nuove forme di mobilità. Anzi, i vertici aziendali sono molto attivi anche sul fronte dei taxi elettrici volanti.

Toyota li farà insieme alla startup californiana Joby Aviation, che proprio di questo si occupa: progettare e produrre eVTOL (cioè velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale) per il servizio taxi nelle grandi città.

In arrivo altri 500 milioni in due anni

Toyota sostiene Joby Aviation da parecchio tempo e ha già investito oltre 350 milioni di euro nell’azienda. Adesso investirà un’ulteriore somma di circa 500 milioni di euro per consentire alla startup di proseguire in sviluppo e commercializzazione del proprio velivolo, che al momento è stato prodotto in tre esemplari utilizzati per validare il progetto e ricevere tutte le autorizzazioni necessarie al trasporto persone.

I soldi promessi da Toyota saranno erogati in due tranche di pari importo: la prima arriverà entro la fine del 2024 e la seconda nel 2025. Joe Ben Bevirt, fondatore e ceo di Joby Aviation, ha così commentato l’accordo:

“Il nuovo investimento arriva a sigillo di sette anni di collaborazione tra le nostre aziende. Il supporto di Toyota è stato fondamentale per arrivare dove siamo arrivati e ci permetterà di fare grossi passi avanti in futuro”.

Non solo soldi, ma conoscenza

Ma l’impegno di Toyota non si ferma qui. La Casa, infatti, si sta dedicando anche a trasmettere alla startup le proprie conoscenze in tema di gestione dei processi, sviluppo di nuovi metodi di produzione, progettazione degli strumenti necessari a migliorare l’efficienza generale e organizzazione della logistica. Tetsuo Ogawa, che ha firmato l’accordo per conto di Toyota, ha detto: