La nuova Jeep Compass avrà la trazione integrale solo sulle versioni 100% elettriche. È una novità non da poco se si pensa che il brand di Toledo ha sempre puntato sulle 4 ruote motrici come valore fondamentale del proprio Dna e che la Compass è un modello chiave per la Casa americana, non fosse altro perché è quello con più mercato al mondo.

Eppure è così. Chi vorrà una Jeep Compass a 4 ruote motrici, dal prossimo anno, cioè dall’introduzione della nuova generazione, potrà averla solo scegliendo la motorizzazione a zero emissioni. Facciamo ordine.

Una nuova piattaforma molto versatile

La terza generazione della Jeep Compass sarà mostrata nella sua veste definitiva tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. L’auto nascerà su una nuova piattaforma, la STLA Medium che Stellantis sta usando anche per altri SUV di altri marchi di sua proprietà, come, per esempio, le nuove Peugeot 3008 e 5008.

La Peugeot e-3008 Peugeot e-5008

La piattaforma, come è noto, è a tutti gli effetti multialimentazione. Consente quindi di avere modelli con powertrain termico, ibrido ed elettrico. Fino a qui, niente di nuovo. Ma la Casa fa sapere che la trazione integrale, caratteristica tecnica fondamentale per affrontare in sicurezza percorsi offroad, sarà offerta solo sulle versioni esclusivamente a batteria. Segno che i tempi stanno davvero cambiando.

Massima flessibilità, ma solo 2WD

Oltretutto, il ceo di Jeep Antonio Filosa, in una recente intervista ad Automotive News Europe, ha dichiarato che, con le nuove piattaforme Stellantis, Jeep può sfruttare la massima flessibilità in termini di trazione e powertrain e che questa flessibilità è fondamentale per garantire la soluzione meccanica ideale ai clienti di tutte le parti del mondo.

Il primo sketch della terza generazione della Jeep Compass

Jeep è anche sicura che la propulsione full hybrid potrebbe diventare la più venduta a livello globale: farà numeri migliori sia dell’elettrico e del plug-in da una parte, sia del mild hybrid dall’altra. Allora perché non aggiungere un secondo motore elettrico al posteriore anche sulle versioni dotate di una forma di elettrificazione parziale? Difficile, al momento, trovare una risposta.