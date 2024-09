Stop di almeno quattro settimane, dal 13 settembre all’11 ottobre. Stellantis ferma per quasi un mese la produzione della Fiat 500e, versione elettrica dell’iconica citycar italiana, protagonista – suo malgrado – di un calo delle vendite che da mesi miete vittime in tutto il mondo. È lo stesso gruppo italo-francese a comunicare la sofferta decisione attraverso una nota.

“La misura è resa necessaria dall’attuale mancanza di ordini legata all’andamento del mercato elettrico in Europa, che è profondamente in difficoltà per tutti i produttori, soprattutto europei”, scrive l’azienda, che promette di “lavorare duramente per gestire al meglio e traguardare questa difficile fase della transizione”.

Cosa succede a Mirafiori

In effetti la Fiat 500e, che nasce nella storica fabbrica a Mirafiori (Torino), ha venduto solo 69 unità ad agosto scorso, per un totale di 1.689 esemplari da inizio anno. Il complesso sta vivendo “una profonda trasformazione, con l’obiettivo di renderlo un vero e proprio polo di innovazione e sviluppo a livello globale, scelta cruciale per vincere la sfida della transizione verso la mobilità sostenibile a cui siamo chiamati”.

Mirafiori: dove nasce la Fiat 500e

Il marchio Fiat si aggiunge così alla lista delle Case costrette a fare retromarcia sull’auto elettrica. Una delle prime era stata l’americana General Motors, seguita dalla connazionale Ford (che non ha più l’intenzione di vendere vetture esclusivamente full electric in Europa dal 2030) e da altre concorrenti, ultima Volvo (fino a oggi). Stellantis prova comunque a rassicurare: