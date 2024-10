Mancava solo lei, o quasi. Adesso, però, anche Acea e-mobility offrirà abbonamenti per il pieno all’auto elettrica. L’annuncio è dello stesso player della ricarica, che invia una mail ai clienti dove scrive che martedì 29 ottobre arriveranno tre offerte tutte nuove, chiamate Gold, Silver e Bronze.

Nel messaggio non sono riportate le specifiche delle proposte, ma Acea fa sapere che “saranno a disposizione anche le colonnine ultra veloci Hpc, con una potenza di ricarica fino a 300 kW”.

“Ti confermiamo – si legge – che le tariffe delle ricariche Quick e Fast resteranno le stesse che hai sottoscritto in precedenza”.

Cosa cambia

Le offerte Gold, Silver e Bronze dovrebbero così sostituire l’attuale “Acea e-mobility card”, definita come una carta “RFID nominativa, associata all’account personale” creato sull’app “Acea e-mobility”, che permette di ricaricare il veicolo “ovunque sei, senza utilizzare l’app”, perché “il cellulare può scaricarsi o non avere connessione”, mentre la card “è sempre utilizzabile”. Il prezzo è di 16 euro al mese.

La mail di Acea e-mobility ai clienti

Passando alle tariffe a consumo, il player prevede sia un costo di 0,5 euro per la prenotazione della colonnina (da effettuare entro i 15 minuti precedenti alla ricarica e valida per altri 15 minuti), sia il costo dell’energia stessa, pari a 0,69 €/kWh (per la ricarica Quick, con potenze fino a 22 kW) e 0,89 €/kWh (per la ricarica Fast, con potenze fino a 50 kW).

Per confrontare offerte e prezzi in pay-per-use di Acea e-mobility con quelli di altri operatori, potete leggere il nostro approfondimento.

Le offerte attuali di Acea e-mobility

Abbonamento

Acea e-mobility card: 16 €/mese

Tariffe a consumo