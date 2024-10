La velocità di ricarica è influenzata principalmente dalla tensione che l’architettura elettrica di un’auto può raggiungere. Lo standard dice 400 volt. Alcune auto, come le Hyundai-Kia o alcune Audi e Porsche, arrivano invece a 800 V. Nel migliore dei casi – leggasi Tesla Cybertruck - si tocca il picco di 900 V, un valore equivalente a quello di NIO.

Ora dalla Cina arriva quella che ha tutti gli ingredienti per essere considerata una rivoluzione. Un’architettura ad altissima tensione che, grazie a un chip in carburo di silicio sperimentale, arriva a 1.700 volt. Cosa promette? La ricarica completa di una batteria per auto in soli 5 minuti.

Più efficienza e autonomia

Il chip è stato annunciato dal brand cinese Hongqi ed è stato progettato dal Power Electronics Development Department che fa capo al General R&D Institute. La Casa non ha rilasciato molti dettagli riguardo alla tecnologia sviluppata. Ha però detto che questo nuovo chip potrà essere utilizzato per applicazioni sia domestiche che automotive.

I principali vantaggi di questo sistema riguardano l’elevata efficienza e la bassa perdita di energia. Già questo consentirà di realizzare auto elettriche con autonomia maggiore proprio perché avranno meno sprechi e consumi più contenuti.

La Hongqi E-HS9 del 2021

Serve una batteria "speciale"

Hongqi ha fatto sapere che, per sfruttare al massimo le potenzialità di questo nuovo chip a 1.700 volt, ha progettato anche una batteria agli ioni di litio modificata con celle ad alta densità e dotate di canale corto collegate tra loro con un morsetto in rame e argento resistente alle alte temperature.

Si pensa che passerà ancora qualche anno prima che questa tecnologia trovi applicazioni nelle auto. Anche perché si dovranno adeguare anche gli inverter di trazione, il caricabatterie e gli altri componenti del powertrain di un’auto elettrica.