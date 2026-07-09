Questo SUV elettrico vuole essere... come una casa

Xiaomi entra in una nuova fase della sua avventura nel mondo dell'auto elettrica con SkyNomad, una nuova famiglia di SUV intelligenti sviluppata per ampliare la gamma dopo le berline SU7 e il SUV YU7. Xiaomi ha presentato il nuovo modello con una filosofia diversa: non un'auto costruita principalmente intorno al guidatore, ma un ambiente pensato per chi vive l'abitacolo.

Il progetto nasce dalla volontà di trasformare il SUV in uno spazio flessibile capace di adattarsi alle diverse esigenze quotidiane. Secondo Xiaomi, la vettura è stata sviluppata per rispondere a situazioni sempre più comuni, come lunghi tragitti casa-lavoro, pause durante la giornata, attività lavorative svolte in auto o viaggi in famiglia. La presentazione ufficiale segna un ulteriore passo nell'espansione della divisione Xiaomi EV, che punta a integrare automobile, dispositivi intelligenti e casa connessa.

Un abitacolo modulare pensato come uno spazio abitabile

Alla base di SkyNomad c'è la nuova piattaforma Kunlun Architecture, sviluppata dal 2023 con l'obiettivo di creare un abitacolo riconfigurabile. La soluzione tecnica prevede un pavimento piatto e sedili con ampie possibilità di regolazione, elementi che permettono di modificare lo spazio interno a seconda delle necessità.

L'abitacolo può quindi passare dalla configurazione dedicata alla guida a una più orientata al trasporto di passeggeri, bagagli o animali domestici, fino ad assumere una funzione simile a quella di un ufficio mobile o di una zona relax quando la vettura è parcheggiata. Per ottenere questo risultato Xiaomi ha combinato sistemi di intelligenza artificiale, tecnologie di produzione avanzate e il proprio ecosistema di dispositivi connessi.

Il concetto alla base di SkyNomad è quindi quello di un'auto che non si limita a offrire spazio, ma che cerca di organizzarlo in modo dinamico in base alla vita degli occupanti. La nuova serie è rivolta soprattutto a chi utilizza un unico veicolo per esigenze diverse, dalla mobilità quotidiana ai viaggi con la famiglia.

Xiaomi accelera nell'auto elettrica dopo SU7 e YU7

Con SkyNomad, Xiaomi amplia una strategia iniziata con SU7 e YU7, due modelli sviluppati con un'impostazione più orientata alla guida. La nuova gamma di SUV rappresenta invece una risposta alle richieste di chi considera l'auto anche come un'estensione dello spazio personale.

La divisione automobilistica del gruppo cinese ha registrato una crescita molto rapida. Xiaomi ha iniziato le consegne delle proprie auto elettriche nel 2024 e ha superato quota 600.000 veicoli consegnati entro febbraio 2026. Un risultato ottenuto puntando sull'integrazione tra tecnologia automobilistica ed ecosistema digitale, elemento che rappresenta uno dei principali punti di forza dell'azienda.

Il debutto commerciale di Xiaomi SkyNomad è previsto inizialmente per il mercato cinese. Con questo modello, Xiaomi prova a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel settore delle auto elettriche, proponendo un approccio diverso: non solo prestazioni o autonomia, ma un veicolo progettato per adattarsi ai momenti e alle esigenze della vita quotidiana.