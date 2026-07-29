La Toyota Corolla EV si avvicina. Ecco perché segna un cambio epocale

La Toyota Corolla non è soltanto l'auto più venduta della storia, con oltre 57 milioni di esemplari prodotti in quasi sessant'anni. È anche il modello sul quale Toyota sembra aver deciso di giocarsi una parte importante del proprio futuro.

Lo dimostra il documentario trasmesso nei giorni scorsi dalla televisione pubblica giapponese NHK, che ha aperto eccezionalmente le porte del centro di sviluppo della Casa nipponica dove la nuova generazione è in lavorazione. Il servizio ha mostrato un'azienda consapevole di dover accelerare per restare competitiva nell'era dell'elettrico. Lo storico amministratore delegato (ora presidente) Akio Toyoda in persona ha parlato apertamente del rischio di adagiarsi sui risultati raggiunti, mentre alcuni ingegneri hanno ammesso senza mezzi termini che la concorrenza cinese sta correndo più veloce.

Tutto pronto entro fine anno

La tredicesima generazione della Toyota Corolla, attesa tra la fine del 2026 e il 2027 a seconda dei mercati, sarà infatti la prima della famosa berlina a essere proposta anche in una versione completamente elettrica.

La concept che anticipa la nuova Toyota Corolla Foto di: Toyota

Non si tratterà però di un modello separato dal resto della gamma, bensì della stessa vettura, sviluppata su un'unica piattaforma, a essere disponibile a benzina, con diversi gradi di ibridazione e, come detto, anche a zero emissioni. Siamo di fronte quindi a un cambiamento importante nella strategia di Toyota, che fino a oggi aveva mantenuto ben distinti i modelli elettrici da quelli con motore termico.

Lo stile va nella direzione delle "bZ"

Toyota mantiene ancora il massimo riserbo sulle caratteristiche tecniche. Non sono stati comunicati capacità della batteria, autonomia, potenza o tempi di ricarica. Il concept mostrato al Japan Mobility Show e ripreso anche durante il documentario lascia però intuire la direzione presa dal marchio: una berlina dal frontale completamente chiuso, con proporzioni molto più filanti rispetto all'attuale Corolla e un linguaggio stilistico vicino a quello delle ultime elettriche della Casa. Anche gli interni puntano su una forte digitalizzazione, pur trattandosi ancora di un prototipo.

Gli interni della Toyota Corolla conecpt Foto di: Toyota

Si punta ancora sulla diversificazione

L'aspetto più interessante, tuttavia, è quello industriale. Toyota non sembra voler rinunciare alla propria strategia "multi-path", secondo la quale la decarbonizzazione passa attraverso diverse tecnologie e non soltanto dalle auto elettriche. La nuova Toyota Corolla 2026 sarà l'esempio più concreto di questo approccio: un'unica piattaforma e un unico modello, lasciando al cliente la scelta tra motore a benzina, ibrido, plug-in o completamente elettrico. Una filosofia diversa da quella seguita finora e che ricorda quanto stanno facendo altri costruttori, come BMW, con le future generazioni dei propri modelli.

Nel look riprende alcuni elementi della bZ4X e della C-HR+ Foto di: Toyota

Quando arriverà sul mercato resta ancora da capire. Toyota non ha indicato una data ufficiale di presentazione, ma tutto lascia pensare che la nuova Corolla debutterà entro il 2027. Se manterrà le promesse viste nel concept e riuscirà a coniugare l'affidabilità che ha reso celebre il nome Corolla con una piattaforma elettrica moderna, potrebbe diventare uno dei modelli più importanti nella storia recente del costruttore giapponese. Non solo perché sarà la prima Corolla elettrica, ma perché rappresenterà il banco di prova della trasformazione che Toyota ritiene ormai inevitabile.