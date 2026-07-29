Quindi alla fine la nuova Mazda MX-5 potrebbe essere anche elettrica

La prossima Mazda MX-5 sarà disponibile anche in versione completamente elettrica. A confermarlo è stato l'amministratore delegato di Mazda, Masahiro Moro, che in un'intervista alla rivista tedesca auto motor und sport ha spiegato come il futuro della roadster dovrà essere pronto anche per uno scenario senza motori a combustione.

La nuova generazione, attesa non prima del 2028, manterrà però una delle caratteristiche che hanno reso celebre la MX-5: la leggerezza.

Obiettivo: elettrica, ma senza aumentare il peso

Per anni Mazda ha escluso la possibilità di produrre MX-5 elettrica, ritenendo che il peso delle batterie fosse incompatibile con la filosofia del modello. Ora la strategia è cambiata. Secondo Moro, gli ingegneri stanno lavorando per contenere la massa complessiva tra meno di 1.000 e 1.200 kg, senza ricorrere a materiali costosi come la fibra di carbonio.

Mazda MX-5 Foto di: Mazda

L'obiettivo è offrire una sportiva elettrica che conservi l'equilibrio e il piacere di guida tipici della roadster giapponese. Una sfida tecnica importante, considerando che solo pochi mesi fa i responsabili europei del marchio ritenevano difficile mantenere inalterate le proporzioni e il comportamento dinamico di una MX-5 completamente elettrica.

Benzina, ibrido ed elettrico nella stessa gamma

La nuova Mazda MX-5 non rinuncerà comunque ai motori tradizionali. Mazda ha già confermato che la nuova generazione utilizzerà il motore quattro cilindri 2.5 Skyactiv-Z con tecnologia SPCCI, una soluzione che dovrebbe sviluppare circa 180 CV e garantire maggiore efficienza. È prevista anche una variante ibrida, purché non comprometta il peso e il carattere della vettura.

Mazda MX-5 Foto Di: Mazda Mazda MX-5 Foto Di: Mazda

L'attuale MX-5 ND, in vendita dal 2015, resterà quindi sul mercato ancora per alcuni anni, con il debutto della nuova serie previsto non prima del 2028. Parallelamente, Moro ha anticipato anche lo sviluppo di una futura ammiraglia sportiva destinata a rafforzare l'immagine del marchio, un modello di nicchia che potrebbe essere realizzato anche con processi produttivi artigianali.