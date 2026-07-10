Il SUV 7 posti di Hyundai si aggiorna così

Si rinnova con il model year 2027 la Hyundai Ioniq 9, ammiraglia a ruote alte e 7 posti della Casa coreana. Non un restyling ma un leggero aggiornamento che introduce una nuova versione chiamata Black Ink, amplia la dotazione di serie e mantiene invariata la gamma di motorizzazioni elettriche.

Stilisticamente e meccanicamente la Hyundai Ioniq 9 2027 rimane invariata, con una lunghezza di 5,06 metri e una batteria da 110 kWh comune a tutta la gamma, che promette un'autonomia massima fino a 620 km nel ciclo WLTP.

Hyundai Ioniq 9 2027: le novità

La principale novità della gamma della Hyundai Ioniq 9 2027 è il debutto dell'allestimento Calligraphy Black Ink, basato sulla versione Calligraphy e caratterizzato da un look completamente nero. All'esterno si riconosce per i cerchi da 21 pollici Black Ink, il logo anteriore nero opaco, il portellone Glossy Black e numerosi dettagli in nero lucido. Anche l'abitacolo segue questa impostazione con sedili in pelle Nappa nera, volante rivestito in pelle con finitura nera, inserti dedicati in alluminio Black e tetto panoramico elettrico.

5 Fonte: Hyundai

Parallelamente, tutta la gamma adotta il nuovo sistema Next Generation eCall con connettività 5G, mentre dall'allestimento XClass arrivano anche i sedili riscaldabili per la terza fila.

Hyundai Ioniq 9 2027: i motori

Come sulla versione precedente la Hyundai Ioniq 9 2027 è proposta con tre motorizzazioni elettriche da 218, 307 e 428 CV, tutte abbinate alla batteria da 110 kWh. La versione d'ingresso a trazione posteriore offre fino a 620 km di autonomia WLTP, mentre la variante a trazione integrale da 307 CV percorre fino a 606 km con una ricarica. Grazie all'architettura a 800 Volt, il SUV 7 posti Hyundai supporta la ricarica rapida dal 10 all'80% in circa 24 minuti.

Hyundai Ioniq 9 2027, gli interni Foto di: Hyundai

Hyundai Ioniq 9 2027: i prezzi

La gamma italiana della Hyundai Ioniq 9 2027 è composta dagli allestimenti Business, XClass, Calligraphy e dalla nuova Calligraphy Black Ink. La Business ha un prezzo a partire 70.600 euro, la XClass da 76.600 euro con trazione posteriore e da 80.600 euro nella variante AWD. La Calligraphy è disponibile da 84.200 euro in versione da 307 CV oppure da 86.200 euro nella versione Performance da 428 CV. Al vertice della gamma si posiziona la nuova Calligraphy Black Ink, proposta esclusivamente con la motorizzazione AWD Performance da 428 CV al prezzo di 87.000 euro.