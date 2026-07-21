Ford Puma Gen-E vs Hyundai Kona, duello tra crossover con stile

Il segmento dei SUV elettrici compatti è uno dei più competitivi del mercato e due delle proposte più interessanti sono la Ford Puma Gen-E e la Hyundai Kona Electric. La prima rappresenta l'ingresso della Puma nel mondo delle auto a batteria, puntando su leggerezza, praticità e un prezzo competitivo.

La seconda, invece, è ormai una delle elettriche di riferimento del segmento grazie a un'autonomia elevata per la categoria, una gamma più articolata e una dotazione tecnologica molto ricca.

Esterni

La Puma Gen-E mantiene praticamente inalterate le proporzioni della versione con motore termico. Misura 4,21 metri di lunghezza, 1,80 metri di larghezza e 1,55 metri di altezza. Le modifiche principali riguardano il frontale, dove la tradizionale calandra lascia spazio a un elemento completamente chiuso che richiama lo stile della Mustang Mach-E. Cambiano anche la mascherina inferiore, studiata per migliorare il raffreddamento della batteria, e il diffusore posteriore dedicato. I cerchi in lega arrivano fino a 19" e completano un design sportivo che rimane immediatamente riconoscibile.

Ford Puma Gen-E Foto Di: Ford Hyundai Kona

La Kona Electric è sensibilmente più grande. Con una lunghezza di 4,35 metri, una larghezza di 1,82 metri e un'altezza di 1,57 metri si avvicina ormai ai SUV del segmento C. Il design è decisamente più futuristico, caratterizzato dalla sottile fascia luminosa che attraversa l'intero frontale e dai caratteristici elementi "Pixel" nei gruppi ottici delle versioni elettriche.

Le superfici sono molto scolpite e abbinate a dettagli squadrati che conferiscono una forte personalità. A seconda dell'allestimento sono disponibili cerchi in lega fino a 19", mentre la variante N Line aggiunge paraurti dedicati, minigonne e dettagli sportivi.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Ford Puma Gen-E 4,21 m 1,80 m 1,55 m 2,59 m Hyundai Kona 4,35 m 1,82 m 1,57 m 2,66 m

Interni

L'abitacolo della Ford riprende quello della versione tradizionale, con una plancia moderna ma semplice. La qualità percepita è buona grazie all'abbinamento tra plastiche rigide, inserti curati e sedili rivestiti in pelle e tessuto effetto Alcantara. La strumentazione digitale da 12,8" è affiancata da un display centrale touchscreen da 12" compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Ford Puma Gen-E, gli interni Foto Di: Ford Hyundai Kona, la plancia

Uno dei punti di forza della Puma è la praticità. Il tunnel centrale è stato completamente ridisegnato per offrire più spazio portaoggetti e il bagagliaio è tra i più capienti della categoria: 523 litri a cui si aggiungono gli 80 litri della Gigabox nel doppio fondo, arrivando a una capacità complessiva di 574 litri. Abbattendo i sedili posteriori si raggiungono 1.283 litri. Davanti è presente anche un frunk da 43 litri dedicato ai cavi di ricarica.

Ford Puma Gen-E, il bagagliaio Foto Di: Ford Hyundai Kona, il bagagliaio

La Hyundai punta invece su un ambiente più tecnologico. La plancia è dominata da due schermi da 12,3" affiancati, uno per la strumentazione e uno per l'infotainment, completati da un head-up display disponibile sugli allestimenti superiori. Il sistema supporta gli aggiornamenti over-the-air e offre numerose funzioni dedicate alla guida elettrica.

L'abitabilità è uno dei maggiori punti di forza della Kona, favorita dall'aumento delle dimensioni rispetto alla precedente generazione. I sedili anteriori, più sottili, migliorano lo spazio per chi viaggia dietro, mentre i rivestimenti possono essere realizzati anche con materiali ecosostenibili. Il bagagliaio ha una capacità di 466 litri, inferiore rispetto a quella della Ford, mentre il frunk è da 27 litri.

Modello Strumentazione Monitor centrale Head-up display Bagagliaio Ford Puma Gen-E 12,8" 12" No 523/574/1.283 litri + frunk 43 litri Hyundai Kona 12,3" 12,3" Sì 466/1.300 litri + frunk 27 litri

Motori

La Puma Gen-E è disponibile con un'unica motorizzazione elettrica. Il motore anteriore sviluppa 168 CV e 290 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 46,8 kWh netti. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 8 secondi, mentre l'autonomia dichiarata raggiunge 417 km nel ciclo WLTP, che salgono fino a 572 km nell'utilizzo urbano.

Per la ricarica sono disponibili fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 100 kW in corrente continua. La batteria relativamente compatta permette tempi di ricarica contenuti e contribuisce anche a mantenere il peso della vettura entro valori competitivi.

Ford Puma Gen-E Foto Di: Ford Hyundai Kona

La Kona Electric propone invece due livelli di batteria. La versione Standard Range utilizza un accumulatore da 48,6 kWh abbinato a un motore da 135 CV e 255 Nm, con autonomia dichiarata di 380 km WLTP. La Long Range monta invece una batteria da 64,8 kWh e un motore da 204 CV, sempre con 255 Nm di coppia, portando l'autonomia fino a 510 km.

Sul fronte della ricarica, entrambe le versioni supportano la corrente continua superiore a 100 kW, consentendo di passare dal 10 all'80% della carica in circa 41 minuti nel caso della versione Long Range, mentre la ricarica in corrente alternata avviene fino a 11 kW.

Modello Potenza Batteria Autonomia Ricarica max 0-100 km/h Ford Puma Gen-E 168 CV 46,8 kWh 417 km 11 kW AC

100 kW DC 8 s Hyundai Kona 135 CV 204 CV 48,6 kWh 64,8 kWh 380 km 510 km 11 kW AC

>100 kW DC 9,9 s 8,1 s

Prezzi

La Ford Puma Gen-E parte da 33.250 euro di listino, proponendosi come una delle elettriche più accessibili del segmento e mantenendo un prezzo vicino a quello delle versioni ibride più accessoriate.

La Hyundai Kona Electric richiede un investimento superiore. La versione Standard Range parte da 38.700 euro, mentre la Long Range attacca a 41.300 euro, con prezzi che aumentano ulteriormente scegliendo gli allestimenti più ricchi come la N Line.