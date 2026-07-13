Si può aumentare l'autonomia dell'auto elettrica con batterie portatili?

I veicoli elettrici ad autonomia estesa (EREV) vivono un momento di popolarità. Ci lavorano, per il futuro, diversi, costruttori, sia europei che cinesi. Ma che cosa succede con le auto già in strada?

L’ansia da autonomia ha infatti stimolato l’innovazione nel settore. E Simon Lindley del canale YouTube Trucked Up EVs ha voluto verificare se un nuovo prodotto potesse trasformare il suo Ford F-150 Lightning in una sorta di EREV artigianale, ricaricando il pick-up con grandi batterie esterne mentre è in marcia.

E no, non si parla di collegare in qualche modo una spina alla porta di ricarica del veicolo mentre percorre la strada. Lindley utilizza invece un sistema prototipale chiamato EverDrive, che si collega direttamente al sistema ad alta tensione dell’auto.

Come ci è riuscito

In pratica, il sistema aggiunge al veicolo una porta ausiliaria J1772. Sull’F-150 Lightning la presa è stata installata nel cassone praticando un foro nel rivestimento e facendo passare i cavi di alimentazione sotto il pick-up. I cavi vengono poi portati nella parte anteriore del veicolo, dove sono collegati al prototipo EverDrive e, infine, ai caricabatterie di bordo del truck tramite una serie di relè e un microcontrollore.

Il “cervello” del sistema è un microcontrollore prodotto da PEAK. Il controller invia al pick-up messaggi CAN programmati su misura che, insieme ai relè, costituiscono l’elemento chiave che permette al sistema di ricaricare il veicolo mentre viene guidato.

Foto di: YouTube

Una volta completata l’installazione, Lindley ha riempito il cassone del Lightning con batterie Bluetti per un totale di 16 kWh e si è messo in viaggio per provare il sistema.

Non bisogna farsi illusioni: non è un progetto economico. Il solo sistema di accumulo è costato circa 7.500 dollari acquistandolo direttamente da Bluetti sul sito statunitense, anche se Lindley mostra di aver pagato circa 5.300 dollari, ovvero 7.499 dollari canadesi, per l’impianto. Poi c’è il sistema EverDrive, che non è ancora in vendita, anche se un post su Facebook dei suoi creatori indica un prezzo obiettivo di circa 2.000 dollari quando sarà lanciato.

Foto di: YouTube

In totale si arriva quindi a 9.500 dollari per ottenere circa 15,8 kWh aggiuntivi, senza contare i pannelli solari supplementari che Lindley sta usando per alimentare le sue batterie. Per fare un confronto, il range extender cancellato del Tesla Cybertruck aveva un costo stimato di 16.000 dollari per circa 47 kWh di capacità.

Il test di Lindley non è andato esattamente come previsto, anche perché la configurazione del suo sistema di accumulo non si è scaricata come atteso e si è sbilanciata, lasciando circa l’8% dell’energia delle Bluetti non utilizzabile per alimentare il truck.

Quanta autonomia in più?

Non si può comunque parlare di un fallimento. Lindley ha analizzato i dati per capire quanta energia aggiuntiva sia riuscito effettivamente a sfruttare dalle batterie e quale incremento di autonomia ne sia derivato durante il viaggio. Nel complesso, stima che questa configurazione gli abbia garantito circa 55 km di autonomia supplementare.

Certo, potrebbe non sembrare molto, ma il punto non è questo. Il sistema EverDrive ha aperto l’ecosistema del Ford F-150 Lightning al mondo dell’aftermarket e agli appassionati di modifiche. In caso di emergenza, collegare un generatore o un sistema di batterie come ha fatto Lindley potrebbe rivelarsi utile.

Vale quasi 9.500 dollari? La risposta spetta a voi, anche se il fattore curiosità ha senza dubbio il suo peso.