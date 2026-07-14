Skoda Epiq vs Kia EV3, sfida tra SUV compatti e ultra moderni

Repubblica Ceca contro Corea del Sud, Volkswagen Group contro Hyundai Motor Company. Possiamo riassumere così la sfida tra Skoda Epiq e Kia EV3, i due nuovissimi SUV compatti elettrici che sono già pronti a confrontarsi sul mercato europeo.

La Skoda Epiq è la più recente delle due, arrivata sul mercato nel 2026, è la più compatta con i suoi 4,17 metri di lunghezza (contro i 4,30 metri della coreana), ma sembra puntare proprio a quella nicchia del mercato elettrico già occupato da poco più di un anno dalla Kia EV3. Vediamo come si confrontano.

Skoda Epiq vs Kia EV3: gli esterni

La Skoda Epiq punta molto sulle dimensioni compatte garantite dalla nuova piattaforma elettrica MEB+, quella di Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo e ID. Cross, con una lunghezza di appena 4,17 metri che accoglie le forme da SUV moderno con un frontale tutto nuovo, firma luminosa inedita e cerchi in lega da 17" fino a 20".

Skoda Epiq Foto di: Skoda Kia EV3 Foto di: InsideEVs

Altrettanto ardito e in linea con il nuovo linguaggio stilistico del marchio è il design della Kia EV3EV3 che propone il tema "Opposites United" con linee squadrate e massicce, i fari a sviluppo verticale e anche lei cerchi da 17" fino a 20" di diametro.

Come già anticipato, la Skoda è la più compatta in questa sfida, con una lunghezza di 4,17 metri, una larghezza di 1,80 metri e un'altezza di 1,58 metri, oltra a un passo di 2,60 metri. La Kia è più lunga raggiungendo i 4,30 metri (grazie anche a un passo di 2,68 metri) e anche un po' più larga a quota 1,85 metri, ma è di poco più bassa del SUV ceco.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Skoda Epiq 4,17 m 1,80 m 1,58 m 2,60 m Kia EV3 4,30 m (4,31 m GT-line) 1,85 m 1,56 m 2,68 m

Skoda Epiq vs Kia EV3: gli interni

Entrambi i SUV elettrici di questo confronto sfoggiano interni moderni e dal design lineare e un po' minimalista, con la Skoda che punta più sullo schermo centrale da 13" che sulla strumentazione digitale piuttosto ridotta (5,3"). La leva del cambio è alla destra del piantone di sterzo e di serie sulla versione di accesso (ordinabile da ottobre 2026) ci sono cerchi in acciaio da 17", fari full LED, mancorrenti neri sul tetto, accensione senza chiave, climatizzatore automatico mono-zona, sensori di parcheggio posteriori e SmartLink wireless per connettività Apple CarPlay e Android Auto.

Il bagagliaio posteriore della Skoda ha una capacità di carico minima di 475 litri che salgono a 1.345 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il vano anteriore da 25 litri, il cosiddetto "frunk", è solo predisposto per un successivo montaggio sulle auto attualmente in vendita e sarà prossimamente incluso nella dotazione di serie.

Skoda Epiq, gli interni Foto Di: Skoda Kia EV3, gli interni

Sulla Kia troviamo una plancia molto lineare dove spicca il grande schermo composto da due display da 12,3" per strumentazione e infotainment centrale separati dal display della climatizzazione, con numerosi vani portaoggetti disseminati nell'abitacolo. Anche qui la leva del cambio è sul piantone dello sterzo e a partire dall'allestimento base troviamo cerchi in lega da 17", fari anteriori full LED, Kia Navigation System DAB, cruise control adattivo e smart key.

Il bagagliaio parte da 460 litri, che possono diventare 1.251 litri nella configurazione a due posti. Sotto il cofano anteriore c'è un ulteriore "frunk" da 25 litri.

Modello Strumentazione Monitor centrale Head-up display Bagagliaio Skoda Epiq 5,3" 13" No 475/1.345 litri + 25 litri

(frunk disponibile prossimamente) Kia EV3 12,3" 12,3" Sì (GT-line Plus) 460/1.251 litri+ 25 litri

Skoda Epiq vs Kia EV3: i motori

La Skoda Epiq viene al momento proposta con un solo livello di potenza e un taglio di batteria per la versione "Epiq 55": 211 CV, trazione anteriore e accumulatore NMC da 51,7 kWh netti per un'autonomia WLTP fino a 441 km. La potenza di ricarica in corrente continua tocca i 105 kW.

Da ottobre 2026 sarà possibile ordinare anche le versioni Epiq 35 ed Epiq 40 con batteria LFP da 37,5 kWh netti, autonomia di 315 km e potenze rispettive di 116 CV e 135 CV. Queste ricaricano in DC a 50 e 90 kW al massimo.

Skoda Epiq, la vista posteriore Foto di: Skoda Kia EV3, la vista posteriore Foto di: InsideEVs

La Kia EV3 è offerta col motore anteriore da 204 CV e due capacità di batteria NMC: 58,3 kWh e 81,4 kWh per autonomie elettriche di 436 e 605 km. La ricarica in corrente continua è da 102 kW.

A breve dovrebbero essere disponibili sui principali mercati europei anche le versioni bimotore a trazione integrale, sempre con batteria da 81,4 kWh, ma con 265 Cv e 292 CV (versione GT) e autonomia oltre i 500 km. La ricarica in corrente continua è da 102 o 128 kW.

Modello Potenza Batteria Autonomia Ricarica max 0-100 km/h Skoda Epiq 116 CV

135 CV

211 CV 37,5 kWh

51,7 kWh 315 km

430 km 11 kW AC

50 kW DC

90 kW DC

105 kW DC 11,0 s

9,8 s

7,4 s Kia EV3 204 CV

265 CV

292 CV



58,3 kWh 81,4 kWh 436 km

501 km

572 km 605 km 11 kW AC

102 kW DC

128 kW DC 7,7 s

7,5 s

6,6 s

5,7 s

Skoda Epiq vs Kia EV3: i prezzi

Il SUV ceco ha un prezzo base di 26.400 euro nel caso della Epiq 35 in arrivo a fine anno, mentre la Epiq 55 parte da 36.100 euro.

Per la coreana si parte da 35.950 euro con la batteria da 58,3 kWh, con la sportiva top di gamma EV3 GT che ha un listino annunciato di 55.450 euro.