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Così un'azienda giapponese vuole ridurre i prezzi delle batterie solide

Sumitomo Chemicals sviluppa un elettrolita che consente di sfruttare gli impianti delle celle al litio e abbassare i costi di produzione

Batterie solide: solfuro di Sumitomo
Foto di: Nikkei
Riccardo Ciriaco Riccardo Ciriaco
Di: Riccardo Ciriaco
alle 10:00
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L'azienda giapponese Sumitomo Chemical annuncia lo sviluppo di un nuovo elettrolita per batterie allo stato solido per veicoli elettrici realizzato insieme alle università di Kyoto e Tottori. La tecnologia si basa su composti alogenuri contenenti cloro e si propone come alternativa ai più diffusi elettroliti a base di solfuri e ossidi.

Secondo la società, il nuovo materiale offre una conducibilità ionica paragonabile a quella degli elettroliti solfidici, considerati tra i più promettenti per le batterie allo stato solido, anche se non sono ancora stati resi noti i dati tecnici a supporto.

Produzione più semplice e meno costosa

Il principale vantaggio del nuovo elettrolita riguarda la produzione. A differenza dei materiali a base di solfuri, sensibili all'umidità e quindi difficili da lavorare, la soluzione di Sumitomo Chemical richiede condizioni meno rigorose.

La ricarica Volvo nei Supercharger Tesla

Le batterie allo stato solido aumentano la velocità di ricarica delle auto elettriche

Foto di: Volvo

L'azienda sostiene che i produttori potrebbero riutilizzare parte degli impianti e dei processi oggi impiegati per le batterie agli ioni di litio e raggiungere costi produttivi simili a quelli delle attuali celle ad alte prestazioni.

Valutazioni in corso da parte dei clienti

Se confermata, questa caratteristica contribuirebbe a superare uno dei principali ostacoli alla diffusione delle batterie allo stato solido, che promettono maggiore densità energetica, tempi di ricarica più rapidi e livelli di sicurezza superiori rispetto alle tecnologie attuali, ma restano penalizzate dagli elevati costi di produzione.

Al momento il nuovo elettrolita è in fase di valutazione presso potenziali clienti. Sumitomo Chemical prevede di avviare la produzione su larga scala in Giappone, senza però indicare tempistiche o capacità produttive.

A proposito di batterie allo stato solido per veicoli elettrici

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Fonte: Electrive

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