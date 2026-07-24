Così un'azienda giapponese vuole ridurre i prezzi delle batterie solide

L'azienda giapponese Sumitomo Chemical annuncia lo sviluppo di un nuovo elettrolita per batterie allo stato solido per veicoli elettrici realizzato insieme alle università di Kyoto e Tottori. La tecnologia si basa su composti alogenuri contenenti cloro e si propone come alternativa ai più diffusi elettroliti a base di solfuri e ossidi.

Secondo la società, il nuovo materiale offre una conducibilità ionica paragonabile a quella degli elettroliti solfidici, considerati tra i più promettenti per le batterie allo stato solido, anche se non sono ancora stati resi noti i dati tecnici a supporto.

Produzione più semplice e meno costosa

Il principale vantaggio del nuovo elettrolita riguarda la produzione. A differenza dei materiali a base di solfuri, sensibili all'umidità e quindi difficili da lavorare, la soluzione di Sumitomo Chemical richiede condizioni meno rigorose.

Le batterie allo stato solido aumentano la velocità di ricarica delle auto elettriche Foto di: Volvo

L'azienda sostiene che i produttori potrebbero riutilizzare parte degli impianti e dei processi oggi impiegati per le batterie agli ioni di litio e raggiungere costi produttivi simili a quelli delle attuali celle ad alte prestazioni.

Valutazioni in corso da parte dei clienti

Se confermata, questa caratteristica contribuirebbe a superare uno dei principali ostacoli alla diffusione delle batterie allo stato solido, che promettono maggiore densità energetica, tempi di ricarica più rapidi e livelli di sicurezza superiori rispetto alle tecnologie attuali, ma restano penalizzate dagli elevati costi di produzione.

Al momento il nuovo elettrolita è in fase di valutazione presso potenziali clienti. Sumitomo Chemical prevede di avviare la produzione su larga scala in Giappone, senza però indicare tempistiche o capacità produttive.