Bosch e Mitsubishi portano il Battery as a Service sulle flotte

La joint venture Bosch MC Battery Service Innovations GmbH, nata dalla collaborazione tra Bosch e Mitsubishi Corporation ha avviato la prima applicazione commerciale della propria soluzione di Battery as a Service (BaaS).

Il debutto è avvenuto a Chizhou, in Cina, dove è stato inaugurato un hub dedicato ai servizi energetici gestito da Shanghai Lingzhou Technology Co. Ltd. La struttura rappresenta il primo impianto a utilizzare la piattaforma sviluppata dalla joint venture e punta a semplificare la gestione delle batterie per le flotte di veicoli commerciali elettrici.

Sostituzione della batteria in pochi minuti e gestione intelligente della ricarica

L'hub è progettato per consentire ai veicoli commerciali elettrici di sostituire oppure ricaricare la batteria in tempi molto ridotti, limitando i periodi di fermo dei mezzi. A supportare il sistema c'è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che analizza i dati di utilizzo delle batterie e ottimizza le operazioni di ricarica, adattandole alle caratteristiche di ciascun veicolo.

Bosch e Mitsubishi lanciano il Battery as a Service in Cina Foto di: Bosch

Il software consente inoltre di monitorare costantemente lo stato degli accumulatori, migliorandone la protezione e contribuendo a preservarne le prestazioni nel tempo. Attualmente il centro gestisce oltre 100 veicoli commerciali al giorno, in un mercato come quello cinese dove la diffusione dei mezzi elettrici pesanti continua ad accelerare.

Secondo Bosch, entro il 2030 più della metà dei nuovi veicoli commerciali sarà completamente elettrica, mentre già nel 2025 quasi il 30% degli autocarri pesanti venduti in Cina apparteneva alla categoria dei veicoli a nuova energia.

Un software per stimare lo stato della batteria e ridurre i costi delle flotte

Uno degli ostacoli principali per le aziende che utilizzano flotte elettriche riguarda la difficoltà di stimare il valore residuo dei veicoli, fortemente influenzato dalle condizioni della batteria. Per affrontare questo problema Bosch mette a disposizione la piattaforma "Battery in the Cloud", un sistema che calcola lo stato di salute dell'accumulatore, ne prevede l'evoluzione nel tempo e suggerisce strategie di ricarica per limitarne il degrado.

L'obiettivo è offrire agli operatori uno strumento più preciso per valutare l'idoneità dei veicoli al servizio quotidiano e contenere il costo totale di gestione della flotta. I dati raccolti durante l'utilizzo potranno inoltre essere impiegati per sviluppare nuovi servizi post-vendita, come programmi di manutenzione predittiva, formule assicurative dedicate e assistenza tecnica.

Bosch e Mitsubishi collaborano su queste tecnologie dal 2019 e i test condotti negli ultimi anni hanno fornito risultati considerati positivi, aprendo ora la strada alla prima implementazione su scala commerciale.