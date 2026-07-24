Le bici elettriche monteranno batterie al sodio?

Le batterie agli ioni di sodio sono considerate una delle tecnologie più promettenti per il futuro della mobilità elettrica. Grazie a costo contenuto, maggior disponibilità della materia prima e ridotta dipendenza da litio, cobalto e nichel, potrebbero abbassare il prezzo medio degli accumulatori.

In più offrono una buona stabilità termica, una lunga durata e prestazioni migliori rispetto alle batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) alle basse temperature.

Il limite? La densità energetica

Ma nonostante i vantaggi, la diffusione sulle bici elettriche non è imminente. Il principale limite è infatti la densità energetica, ancora inferiore rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio.

Le celle al sodio oggi disponibili immagazzinano tra 140 e 180 Wh/kg, mentre quelle classiche, impiegate attualmente, sulle e-bike raggiungono valori compresi tra 200 e 280 Wh/kg.

n+ lancia le eBike Volkswagen Foto di: Volkswagen

A parità di capacità, una batteria al sodio risulta quindi più pesante e ingombrante, oltre che meno performante. E nelle bici elettriche, dove peso e dimensioni sono fondamentali per l'integrazione nel telaio, tutto questo rappresenta un limite importante.

Le batterie al sodio sono invece più adatte a moto e scooter elettrici, che dispongono di più spazio e montano accumulatori da 5 kWh o più. Su veicoli più pesanti, l'aumento di peso incide meno, mentre i vantaggi in termini di costi, sicurezza e durata diventano più interessanti, soprattutto per le flotte destinate alle consegne.