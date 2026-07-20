Nasce una nuova Casa cinese di auto elettriche (e debutta con SUV)

In Cina continua ad allungarsi la lista dei costruttori di auto elettriche. L’ultimo arrivato è Cornex Auto, azienda fondata alla fine del 2024 che ha appena assemblato il primo prototipo della sua futura gamma presso il centro di ricerca e sviluppo di Wuhan. L’obiettivo è portare il primo modello sul mercato entro la metà del 2027.

A guidare il progetto è l’imprenditore Dai Deming, presidente del gruppo di concessionarie Hengxin Auto e della società di batterie Cornex New Energy. La sua idea è creare una filiera completamente integrata, controllando direttamente ogni fase, dalla produzione degli accumulatori fino alla vendita delle vetture.

Batterie, fabbrica e concessionarie

Il piano industriale si basa su un modello chiuso: Cornex utilizzerà infatti le batterie prodotte dalla propria controllata, realizzerà internamente le auto e potrà contare sulla rete commerciale di Hengxin Auto, che dispone di oltre 310 concessionarie distribuite in più di 60 città cinesi.

Secondo la stampa locale, questa strategia dovrebbe ridurre la dipendenza da fornitori esterni e garantire un controllo maggiore sui costi e sul posizionamento dei modelli.

Il primo SUV elettrico con range extender di Cornex Auto nascosto Foto di: CarNewsChina

Per sostenere il progetto, Dai Deming avrebbe stanziato 10 miliardi di yuan, pari a circa 1,2 miliardi di euro, evitando il ricorso a finanziamenti esterni.

Debutto con un SUV ad autonomia estesa

Il primo modello sarà un SUV di medie dimensioni lungo circa 5 metri e dotato di tecnologia EREV (Extended Range Electric Vehicle), cioè di un motore termico utilizzato esclusivamente come generatore di energia. L’autonomia in modalità elettrica dovrebbe superare i 200 km, mentre quella complessiva arriverà a oltre 1.200 km.

Il prezzo previsto è compreso tra 150.000 e 200.000 yuan, equivalenti a circa 18.000-24.000 euro.

L'ingresso nel mercato, però, non sarà semplice. La fascia di prezzo scelta è già presidiata da marchi come BYD, Leapmotor e Xpeng. Anche sul fronte delle batterie la sfida è impegnativa: l’azienda non figura ancora tra i principali produttori cinesi per il settore dell’auto, pur vantando una certa presenza nel mercato dei sistemi di accumulo stazionario.

Fotogallery: In Cina nasce Cornex Auto e debutta con un SUV EREV