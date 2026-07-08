Il Rivian R2 ricarica più velocemente con questo trucco: video

Il Rivian R2 è uno dei SUV e, in generale, dei veicoli elettrici più chiacchierati dell’anno. Ma come se la cava nel mondo reale? Ora che i primi test stampa sono finiti e i clienti che non lavorano per Rivian stanno davvero ricevendo i loro esemplari, iniziamo a capirne di più.

L’amico della redazione Tom Moloughney, del canale YouTube State of Charge, è riuscito a mettere le mani su un R2 per un test di autonomia e ricarica rapida.

2 minuti in meno

Moloughney ha testato il passaggio della batteria dal 10% all’80%, che è sostanzialmente la fascia ideale per un utilizzo da viaggio. In 38 secondi, il SUV stava già caricando a oltre 200 kW. Da lì, la potenza è salita in modo costante fino a toccare 226 kW al 31%. Poi è iniziata a scendere a scaglioni. Dopo 10 minuti, l'R2 è arrivato al 45% di stato di carica e assorbito 171 kW. Secondo Moloughney, dovrebbe bastare per circa 161 km di guida autostradale con temperature miti.

Foto di: Rivian

Dopo circa 15 minuti, il SUV ha recuperato all’incirca la metà della capacità della batteria e raggiunto un 60% di stato di carica. In quel momento assorbiva 135 kW e servivano altri 5 minuti per arrivare al 70%, a 116 kW. L'R2 è arrivato a 68 kW quando ha raggiunto l’80%, dopo un totale di 26 minuti e 51 secondi.

È circa 2 minuti più veloce dei 29 minuti dichiarati da Rivian. Moloughney ha poi descritto anche il risultato in termini di autonomia aggiunta al minuto, sulla base del suo test di autonomia a 70 mph. Il SUV ha aggiunto 80 km in circa 5 minuti, 161 km in 11 minuti e 241 km in circa 19 minuti.

Ma, come fa notare Moloughney, nel panorama EV di oggi non è nulla di eccezionale. "Non è una caratteristica ai vertici della categoria. Ma per quanto mi riguarda è accettabile", ha detto. È più o meno in linea con ciò che ci si può aspettare da una Tesla Model Y, anche se è di diversi minuti più lenta di una EV a 800 volt come la Hyundai Ioniq 5.

Moloughney ha anche dovuto fare un po’ il pignolo con la sessione di ricarica per ottenere il massimo possibile dall'R2.

Questione di ampere, con le giuste colonnine

Ha spiegato che l'R2 può accettare oltre 600 ampere e che non ci sono molte colonnine in grado di erogare davvero una corrente del genere. Le colonnine Alpitronic usate da Walmart e Ionna possono fornire quella corrente. Anche l’unità ABB A400 visitata da Moloughney può erogare 600 ampere, ma solo dalla presa CCS, non tramite la spina NACS. Dato che l'R2 ha una porta NACS nativa, ha tirato fuori un adattatore (omologato per 500 ampere, sia chiaro) e ha usato il lato CCS.

È il genere di dettaglio che bisogna conoscere solo se si è davvero molto addentro alla materia. Ma se volete il tempo di ricarica più rapido possibile dalla vostra R2, a quanto pare conviene ragionare anche sugli ampere.