Come le tv a colori negli anni ’50-60, gli smartphone dal 2010 in poi e tante altre tecnologie apparse in passato, anche l’auto elettrica ha un suo punto di svolta. È il 5% della quota di mercato, soglia che rappresenta l’inizio dell’adozione di massa, quando problemi industriali/logistici e scetticismo dei consumatori cominciano a farsi da parte per lasciare il posto al nuovo.

Gli esperti paragonano questo cambio di rotta a una curva a S: le vendite del prodotto procedono lentamente dopo il lancio e, poi, accelerano fino ad abbattere i costi iniziali e diventare mainstream. Per le vetture a batteria sta già succedendo in 31 Paesi, Italia compresa (con un “ma”).

Si quintuplica in 4 anni

Ad analizzare le percentuali delle vendite sono gli esperti di Bloomberg, che basano le loro previsioni sui dati di fine 2023. Così, rispetto alla precedente mappatura della testata, sono 12 gli Stati in più apparsi in lista nell’ultimo anno. E ora cosa succede?

La lista dei Paesi dove l'auto elettrica è al punto di svolta

Raggiunto il punto critico, le immatricolazioni crescono rapidamente, portando il market share dal 5% al 25% in meno di quattro anni. Al netto, chiaramente, di eventuali stop causati da recessioni economiche, interruzioni alle catene delle forniture politiche e fallimenti aziendali. Le stime attuali dicono che le vetture full electric conquisteranno il 22% del mercato globale 2024.

Il caso Italia

Discorso a parte merita l’Italia, dove i BEV (Battery electric vehicles) hanno raggiunto il 5,4% del market share di dicembre 2023, grazie a 4.541 consegne. I numeri sono però calati nei primi due mesi del 2024, quando si sono fermati al 2,1% di gennaio e al 3,4% di febbraio.

Colpa (anche) dell’effetto annuncio dei nuovi incentivi auto, più generosi di quelli in vigore adesso, ma ancora da sbloccare. Uno stallo che frena gli automobilisti dal recarsi nelle concessionarie, in attesa di mettere le mani su sconti maggiori.