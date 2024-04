Lo dicono gli analisti di BloombergNEF: la domanda globale di batterie agli ioni di litio per auto elettriche e sistemi d'accumulo è stata di circa 950 gigawattora (GWh) nel 2023; molto meno della potenziale capacità produttiva, pari a 2.600 GWh o, per dirla meglio, 2,6 terawattora (TWh).

Nel prossimo futuro, queste due cifre aumenteranno rispettivamente a 1,6 e 7,9 TWh. Significa che l'attuale catena degli approvvigionamenti potrebbe sfornare una quantità di batterie 5 volte superiore al necessario. E questa è una buona notizia.

I meriti

Prima di capire perché, facciamo però una specifica. La capacità produttiva analizzata è - come accennato - solo quella potenziale. È dunque difficile che venga effettivamente raggiunta, perché alcuni produttori potrebbero essere schiacciati dai grandi operatori, oppure perché la filiera potrebbe incontrare altre difficoltà.

Prototipo di modulo batteria con celle StoreDot XFC della Polestar 5

La differenza è comunque importante e si giustifica anche con gli obiettivi di riduzione delle emissioni imposti da regioni come Stati Uniti e Unione europea, mentre l'attuale leader di mercato, ovvero la Cina, continua a investire miliardi in ricerca e sviluppo, proponendo prodotti nuovi e migliori attraverso colossi locali come Catl e Byd.

Giù i prezzi

Fatte le dovute premesse, la prima implicazione positiva per gli automobilisti riguarda i costi delle batterie, che continueranno a scendere, consentendo così alle Case di abbassare i prezzi delle auto elettriche.

Secondo BloombergNEF, già nel 2023 c'è stata una riduzione del 14% rispetto al 2022, che ha portato il costo degli accumulatori a 141 dollari/kWh, contro i 258 dollari/kWh del 2019. E, intanto, Catl prevede di arrivare a meno di 60 dollari/kWh entro quest'anno. Le auto elettriche economiche in arrivo saranno ancora più economiche?.