Era l'ottobre scorso quando la nipponica Suzuki mostrava al mondo la sua idea di moto a idrogeno. Teatro e protagonista della presentazione erano il Japan Mobility Show e il Burgman 400 ABS, veicolo a due ruote con propulsore ad H2 invece che a benzina.

La kermesse nel Paese del Sol Levante non è stata però l'unica chicca sfoggiata allora dal costruttore locale. Al centro infatti di queste righe c'è l'e-Choinori, rivisitazione elettrica di un simpatico scooter a combustione da 50cc a bassa potenza del passato. Ammirato all'epoca dal pubblico, il due-ruote si rivela ora anche nei brevetti.

I segreti dello scooter elettrico di Suzuki

Partiamo da una premessa: secondo Suzuki, il problema di molti veicoli elettrici per l'ultimo miglio sono le batterie alloggiate in punti difficili da raggiungere, perché obbligano il motociclista a sollevare completamente il sedile e, spesso, sono anche pesanti e scomode da trasportare.

Suzuki e-Choinori

Configurazione e posizione degli accumulatori illustrati in questo brevetto mirano però a risolvere il problema. Le batterie restano infatti sotto il sedile, ma sono facili da estrarre, non richiedendo spostamenti o sollevamenti. Il segreto?

Gli accumulatori sono due e collocati in maniera speculare sui lati del sottosella, nel telaio tubolare. Il motore elettrico dello scooter è invece sotto il pianale, descritto nel brevetto come una grondaia che defluisce l'acqua piovana ed evita che colpisca il propulsore nelle giornate di pioggia battente.

Il testo che accompagna le immagini rivela anche diversi perni di guida in ciascuna area di montaggio della batteria, per aiutare il motociclista a posizionarle facilmente e correttamente dopo la ricarica. Non sono invece riportati i pesi dei singoli accumulatori.