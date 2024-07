BTicino arricchisce la sua offerta per gli automobilisti a zero emissioni con una nuova gamma di wallbox e colonnine: si chiama Ensto e comprende i prodotti Wallbox e Pro, con potenze che variano da 3,7 a 22 kW. Scopriamole.

Ensto Wallbox e Pro di BTicino

“Le Wallbox – scrive BTicino – sono stazioni di ricarica a parete compatte e potenti, progettate per garantire affidabilità e una facile esperienza d’uso in qualsiasi contesto di installazione, tra cui parcheggi, uffici e condomini. Si contraddistinguono inoltre per il design moderno e l’interfaccia utente semplificata, che rende il servizio di ricarica accessibile e intuitivo”.

“Le colonnine della linea Pro costituiscono invece una soluzione estremamente funzionale e sicura. Realizzate interamente in metallo e dunque molto resistenti a urti e agenti atmosferici, sono particolarmente adatte alla ricarica pubblica in esterno”.

InsideEVs Ensto Wallbox InsideEVs Ensto Pro

“Sia Wallbox che Pro godono di facilità di messa in servizio e di connessione, con i servizi di back- end, unitamente ad ampie possibilità di personalizzazione. Sono adattabili a tutti i contesti installativi, soddisfacendo in particolare le esigenze operative in ambito aziendale, per flotte e parcheggi esterni”.

Ensto si unisce così alle Green’Up, gamma che comprende le stazioni in corrente alternata Green’Up Premium (in metallo o in plastica, a parete o a pavimento), il kit di installazione domestica Green’Up Access (che include cavi di ricarica con spina Shuko e protezione tramite interruttore magnetotermico) e le Green’Up One (stazioni di ricarica a corrente alternata compatte e versatili in Modo 3)

“Con le nuove stazioni di ricarica per i veicoli elettrici Ensto, BTicino è in grado di offrire al mercato italiano un grande valore aggiunto, che si configura nella connettività, nella potenza e nella velocità di ricarica che caratterizza la gamma, alle quali si aggiunge un’estrema facilità di utilizzo” commenta Diego Bionda, responsabile Marketing Sviluppo Nuovi Business di BTicino.

Ricordiamo infine che sulle wallbox per la ricarica dell’auto elettrica è previsto un incentivo statale dell’80%.