Una ricarica più semplice e veloce: è la promessa di Sorgenia, greentech energy company attiva nel mondo dell’auto elettrica da oltre un anno, che introduce una tessera con tecnologia Rfid (sigla che sta per Radio frequency identification) nell’app MyNextMove per facilitare la vita degli automobilisti a batteria.

Realizzata in plastica riciclata e dal prezzo di 15 euro, la card va prima attivata dall’applicazione e poi avvicinata alla colonnina per avviare il pieno di energia alla vettura, senza così preoccuparsi di avere lo smartphone scarico o la connessione a internet.

Ricordiamo a questo punto come funziona l’app MyNextMove. Basata su geolocalizzazione, mostra una mappa interattiva che segnala le colonnine più vicine fra le oltre 50.000 in Italia e il loro “status”.

“Selezionando la colonnina desiderata”, scrive Sorgenia “è possibile visualizzarne le informazioni di dettaglio – come l’erogazione di sola energia da fonte rinnovabile – prenotarla, attivare la ricarica e aggiungerla ai preferiti”.

L’applicazione mostra anche dati personali con preferenze, storico dei rifornimenti fatti e report sulle emissioni risparmiate al pianeta. Sono poi previsti “un servizio di assistenza e la possibilità di caricare il wallet, un portafoglio virtuale, con pacchetti prepagati che danno diritto a un credito omaggio crescente con l’aumentare dell’importo, in una logica di cashback”.

“Con MyNextMove – conclude l’operatore – si può inoltre selezionare come metodo di pagamento preferito il wallet che rende ancora più semplice la ricarica. Questa funzionalità consente l’acquisto di pacchetti prepagati che danno diritto a un credito omaggio. Il vantaggio aumenta in funzione della taglia scelta tra quelle da 20, 50, 85, 120 e 140 euro. L’acquisto di credito nel wallet, che può essere utilizzato in qualsiasi momento fino a 18 mesi, assicura un ulteriore bonus omaggio sino al 10% della ricarica che, nel caso dei clienti di Sorgenia, arriva al 20%”.