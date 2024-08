CATL è famosa nel mondo per essere il principale produttore di batterie per auto elettriche. Ma il colosso cinese, forte del successo con cui ha operato in questi anni, ha diversificato producendo anche intere piattaforme per veicoli a zero emissioni.

Ora questa piattaforma, che è chiamata CIIC e che è di tipo skateboard, è pronta a entrare in commercio. Accade grazie alla Neta S Wagon, vettura a brand Neta (di proprietà del gruppo Hozon Auto) che debutterà sul mercato cinese a settembre. Ma più che l’auto, è proprio la piattaforma a destare maggiore interesse.

Ricarica fino a 500 kW

CATL, per progettare la CIIC, è partita da un presupposto. La batteria è l’elemento fondamentale su un’auto elettrica, quindi tutto deve ruotare intorno a quello. Ecco, dunque, che la piattaforma del colosso cinese presenta una batteria cell-to-chassis: senza moduli, senza elementi intermedi e con celle direttamente ancorate al telaio per risparmiare spazio e peso.

CATL ha brevettato la sua soluzione cell-to-chassis

CATL è poi andata oltre. La sua piattaforma skateboard integra anche motori, sospensioni, freni, elettronica di potenza, sistema di raffreddamento, inverter, caricatore di bordo e altre componenti. Il tutto per due motivi: rendere la produzione più facile e offrire una base versatile che possa essere utilizzata per una moltitudine di veicoli.

A completare il quadro tecnico sulla CIIC c’è un’architettura a 800 volt che consente una ricarica in corrente continua fino a oltre 500 kW. Questo consente di guadagnare 300 km di percorrenza in 5 minuti di sosta a una colonnina ultrafast.

Una partnership decennale

Ora torniamo all’auto. La Neta S Wagon riprende da vicino quanto mostrato dalla berlina. Solo, ha carrozzeria station wagon (una rarità quando si parla di auto elettriche, a eccezion fatta per la nuova BMW Serie 5 Touring). L'auto segna l'inizio di una collaborazione tra Hozon Auto e CATL che, per il momento, avrà durata decennale.

Le vettura ha una lunghezza di quasi 5 metri e può essere acquistata in versione single motor, con trazione posteriore e 286 CV, o in versione dual motor, con trazione integrale e 496 CV. In alternativa, la famigliare cinese sarà disponibile anche in una variante range extender dotata di un motore 1.5 benzina da 94 CV che lavora come generatore di corrente.