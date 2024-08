Finiti gli incentivi per auto elettriche in Italia? Elon Musk e soci lanciano il Tesla Bonus, uno sconto di 3.000 euro sulle versioni a trazione posteriore delle Model 3 e Model Y, che adesso partono rispettivamente da 38.990 e 39.690 euro, invece di 41.990 e 42.690 euro.

Lo sconto sarà valido per poco più di un mese, dalla serata del 27 agosto al 30 settembre. Nessuna variazione, invece, per le altre versioni della berlina e del SUV elettrici, compresa la Model Y Long Range a trazione posteriore.

Entrando nei dettagli, il costruttore americano specifica:

"Il Bonus Tesla di € 3.000 è valido per ordini personalizzati (...), ordinati dal 27 agosto 2024 in poi, e soggetti a consegna entro e non oltre il 30 settembre 2024. Se la consegna non avviene entro questa data, il Bonus Tesla non verrà applicato al tuo ordine.

Se il termine di consegna viene posticipato a causa di circostanze sotto il controllo di Tesla, potresti avere diritto al beneficio della campagna effettuando la consegna alla prima data disponibile. I veicoli usati o certificati come pre-owned sono esclusi da questa offerta.

Questa offerta è valida per un periodo di tempo limitato e può essere annullata in qualsiasi momento. Prezzo di listino escluso di Supplemento documenti legali e messa a disposizione e Contributo PFU; per il Prezzo d'acquisto, consulta il configuratore".