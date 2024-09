Sono giorni decisivi per il destino dell’auto elettrica europea, protagonista nelle ultime settimane di moniti, richieste, avvertimenti e tavoli politico-industriali. A scrivere l’ultimo (per ora) capitolo è Thierry Breton, commissario di Bruxelles al Mercato interno, che convoca le aziende delle quattro ruote per fare il punto della situazione e lanciare un messaggio forte e chiaro: “Dobbiamo accelerare per raggiungere l’obiettivo del 2035”.

Nessuna marcia indietro, quindi, sullo stop alla vendita dei veicoli a benzina e diesel dalla metà del prossimo decennio, col memorandum che “compito dei politici non è stare seduti ad aspettare che i target si materializzino magicamente”. Breton – riporta infatti l’Ansa – si dice “preoccupato” per i ritardi dei costruttori all’appuntamento con l’elettrificazione.

Al centro degli Stati generali ci sono perciò fondi per la transizione, colonnine di ricarica, batterie, materie prime e competenze dei lavoratori, in un quadro “non roseo” che dipinge la Cina come realtà “molto più avanti di Bruxelles nella produzione di veicoli elettrici a prezzi accessibili”. In attesa che i dazi facciano il lavoro chiesto dalla Commissione.

Auto elettriche economiche “made in Ue”

Il faccia a faccia fra commissario e industria arriva subito dopo l’invito a scrivere “un piano d’azione industriale per il settore” messo nero su bianco nel report “The future of European competitiveness” dall’ex banchiere e premier italiano Mario Draghi, delegato dalla presidente Ursula von der Leyen a tracciare la rotta per una nuova Europa, chiamata a cambiare per non andare incontro a “una lenta agonia”.

“Rivedere lo stop al 2035”

Risultati – quelli della riunione in scena a Palazzo Berlaymont – controcorrente rispetto alle ultime uscite di una parte della politica. In primis i ministri italiani Adolfo Urso, Matteo Salvini e Gilberto Pichetto Fratin, titolari rispettivamente dei dicasteri delle Imprese, dei Trasporti e dell’Ambiente, che spingono per anticipare dal 2026 al 2025 la clausola di revisione sull’addio ai motori termici.

La Lega si dice pronta a presentare un documento ufficiale per “impegnare la Commissione dell’Ue”, mentre il Mase invoca una “visione pragmatica”, perché quella “ideologica” avrebbe “fallito”. Se ne parlerà il 25 settembre prossimo durante un vertice in Ungheria.

La crisi Volkswagen

Intanto, tra vendite in calo e competitor che fanno retromarcia sull’elettrificazione, il gruppo Volkswagen cerca l’accordo coi sindacati per evitare la paventata chiusura di due fabbriche. Intervistato dalla Bild, il ceo Oliver Blume rassicura contro i licenziamenti di massa: un compromesso potrebbe essere la settimana corta, cioè la riduzione dei giorni lavorativi da cinque a quattro. Senza un’intesa, le sigle indiranno uno sciopero.