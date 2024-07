In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare di cambi di strategia e addirittura inversione di rotta rispetto alla transizione elettrica. Ma è davvero così? Davvero i costruttori che hanno investito miliardi e concentrato in pochi anni enormi sforzi per convertirsi all'elettrico, o almeno per avviare il processo, sono già pronti a fare marcia indietro? Non proprio.

Il maggior campanello d'allarme arriva, ancora un volta, dal mercato stesso: le vendite di auto elettriche nella maggior parte dei Paesi crescono meno del previsto, anche dove sembravano essere partite bene. Persino la Cina, scenario dell'ultimo boom, oggi registra incrementi anno su anno più modesti del previsto. Basti pensare che a giugno la crescita sul 2023 è stata inferiore al 10%, quando soltanto un mese prima aveva sfiorato il 30%.

Previsioni troppo ottimistiche

Il difetto non è tanto nella visione, che pure i principali costruttori mondiali hanno condiviso, chi più chi meno, ma nei tempi. L'obiettivo di cancellare del tutto o quasi i motori tradizionali dalle gamme e dal mercato tra il 2030 e il 2035 si sta dimostrando forse frettoloso, perché l'andamento delle vendite non procede spedito come ci si aspettava.

Vendite veicoli elettrici: le previsioni per il 2024

A questo concorre la crisi generalizzata delle vendite che trova una motivazione nell'aumento generale dei prezzi e nella riduzione del potere d'acquisto della clientela, soprattutto nelle fasce a basso reddito. Uno scenario in cui i veicoli elettrici, proporzionalmente molto più costosi di quelli tradizionali in questa prima fase della transizione, ovviamente non si trovano avvantaggiati, malgrado incentivi e agevolazioni.

Un mercato ancora immaturo

Il problema di fondo sta nel fatto che i costruttori stessi non sono ancora riusciti a immettere sul mercato prodotti veramente accessibili: la necessità di recuperare gli enormi investimenti e quindi salvaguardare i margini di guadagno, e il costo inziale delle tecnologie hanno spinto i costruttori a cominciare da veicoli di segmento e posizionamento medio-alti, che sono tuttavia anche quelli in cui la propulsione elettrica mostra di più i suoi limiti, visto che il metro di paragone sono vetture tradizionali adatte a lunghe percorrenze.

Auto elettriche economiche

In parole povere, mancano vetture elettriche piccole ed economiche, o comunque di prezzi più accessibili, che a tutti gli effetti stanno iniziando ad arrivare soltanto adesso con modelli come la Renault 5, la Citroen e-C3, la Fiat Grande Panda, la Volkswagen ID.2 e via dicendo.

Come cambiano i programmi delle Case

Detto questo, i costruttori non meditano un vero dietrofront, ma di sicuro stanno rivedendo le dichiarazioni di tre anni fa, quando la maggior parte aveva annunciato il passaggio totale all'elettrico delle proprie gamme entro la fine di questo decennio o la metà del prossimo. Mentre oggi molti di questi iniziano a ritrattare parlando di una transizione più graduale, con un aumento dell'offerta ibrida e un allungamento dei tempi che però dovrà comunque portare all'obiettivo prefissato.

Mary Barra, ceo di GM

General Motors

Come riporta un recente articolo di Automotive News, i primi ad essere diventati più tepidi sulla conversione all'elettrico sono i grandi colossi americani. GM ha rivisto sia i piani di produzione, ridimensionando le stime per il 2024 da 300.000 a 250.000 veicoli, e ritardato i lanci di alcune nuove vetture. L'ad Mary Barra ha recentemente parlato dell'intenzione di puntare su ibridi plug-in anche per il mercato nordamericano.

Nel dettaglio, il marchio Cadillac prevedeva di elettrificare la maggioranza o quasi della sua gamma entro il 2030, mentre oggi il vicepresidente John Roth fa sapere che i motori endotermici potrebbero rimanere disponibili anche oltre quella data.

Ford F-150 Lightning

Ford

Anche Ford, dopo aver giocato d'anticipo nel prolifico settore dei pick-up con il suo F-150 Lightning, ora sembra voler concentrare l'attenzione sull'ampliamento dell'offerta di motori ibridi, e intanto posticipa il lancio di altri full-size elettrici, che sarebbero dovuti essere imminenti, al 2026-2027.

Volvo

Persino chi sembra aver abbracciato l'elettrico con una formula convincente come Volvo non è al riparo da ripensamenti: il traguardo di una gamma "full electric" dal 2030 non sembra essere stato messo in discussione, ma recentemente il ceo Jim Rowan ha accennato al fatto che la Casa intenda continuare a investire sulle soluzioni ibride, che sarebbero un ottimo ponte per accompagnare la clientela verso i BEV.

Volkswagen ID.2all

Volkswagen

Il Gruppo e il marchio Volkswagen stanno investendo in ibridi plug-in che sembrano essere diventati i più richiesti in Nord America e Cina. Secondo le stime sul mercato di USA e Canada, la Casa di Wolfsburg dovrebbe rendere elettrico entro fine decennio il 55% del mix di vendite, e per l'Europa addirittura l'80%, ma ora queste stime potrebbero essere ridimensionate parecchio.

Anche Porsche, che ha di recente introdotto il primo storico motore elettrificato sulla 911, non sembra stare ottenendo tutte le soddisfazioni che si aspettava dalla sua gamma elettrica: il piano di portare l'80% delle vendite alle zero emissioni rimane, ma crolla la scadenza del 2030.

Mercedes EQS

Mercedes

Quanto a Mercedes, nel 2021 aveva reso una delle dichiarazioni più scioccanti, annunciando l'intenzione di introdurre soltanto novità elettriche dal 2026 e portare a fine produzione tutti i modelli non elettrici entro il 2030. La stessa Casa di Stoccarda si è però affrettata a precisare che questo piano si sarebbe attuato "se il mercato lo avesse consentito". E oggi sappiamo che la famiglia EQ, soprattutto sull'alto di gamma, soffre una forte crisi di vendite.

Teaser Jaguar XJ

JLR

Per Jaguar Land Rover il piano di elettrificazione è ancora in parte avvolto nel mistero. Più "scoperto" e lineare quello della Casa di Solihull, che ha iniziato con Range Rover EV e ha in programma un secondo modello per il 2025, mentre Jaguar, che ha annunciato un passaggio radicale all'elettrico dal 2026, non ha ancora confermato con chiarezza quali modelli intende lanciare e da quando.

Restando in tema di brand di lusso, anche Bentley, pur avendo il Gruppo Volkswagen alle spalle, si è presa ancora un po' di tempo: il primo EV, inizialmente previsto per il 2025, arriverà invece soltanto due anni più tardi. Nel frattempo, i rivali di Rolls-Royce hanno già introdotto la Spectre, ma non parlano ancora di porre fine al regno dei motori a 8 e 12 cilindri.

Renault Talk: Luca De Meo spiega il futuro del gruppo insieme ai manager

Renault

Persino chi come Renault la storia dell'elettrico la sta scrivendo mostra un po' di titubanza: malgrado sia finalmente in arrivo l'attesa Renault 5, che sarà seguita da altri due modelli (R4 e Twingo) nelle fasce più accessibili del mercato, il ceo Luca De Meo ammette che l'elettrificazione completa potrebbe non arrivare per il 2030 come annunciato. E forse nemmeno per il 2035 (salvo normative europee).