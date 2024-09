Atlante, Ionity e Tesla inaugurano la stazione di ricarica Ultra Fast Charge area a Città Fiera, centro commerciale di Udine e snodo importante per la città, il Friuli-Venezia Giulia e tutto il Nord Est Italia.

Il posto – fanno infatti sapere i tre operatori – accoglie 8,2 milioni di visitatori all’anno, potendo vantare ben 230 negozi. L’hub di colonnine conta invece 19 punti di ricarica ultrarapida, sorge nel parcheggio nord di Città Fiera e si divide in due aree: la prima riservata ad Atlante (con 12 colonnine, di cui 8 da 150 kW e 4 da 300 kW) e la seconda dedicata a Ionity e Tesla.

Energia rinnovabile al 100%

“Grazie alla posizione strategica, siamo convinti che questa infrastruttura offrirà un servizio prezioso non solo per le comunità locali, ma anche per tutti viaggiatori provenienti dalle vicine Austria e Slovenia, contribuendo a rendere la ricarica dei veicoli elettrici più accessibile e conveniente per tutti”, commenta Gabriele Tuccillo, ceo di Atlante Italia.

Ionity Colonnine di ricarica Ionity

Ionity ha invece installato 6 punti di ricarica con potenze fino a 350 kW e predisposto gli stalli per altri 6, ai quali “si aggiunge un charger multistandard con connettori Type2 e CHAdeMO, oltre al CCS Combo 2”.

Il Tesla Supercharger si posiziona infine “in un punto strategico, in quanto all’interno del centro Città Fiera è già presente il Tesla Store di Udine. Tesla può dunque offrire nello stesso luogo sia i propri Supercharger che la consulenza in store con le auto a disposizione per i test drive”.

Tutte le colonnine sono alimentate con energia rinnovabile al 100% e garantiscono tempi per la ricarica dell’auto elettrica di circa 20 minuti.