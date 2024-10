Famosa nell'universo dell'auto per i suoi veicoli elettrici venduti a prezzi molto bassi rispetto al resto del mondo, la Cina si supera con la Wuling Hong Guang MPV EV, vettura di segmento C offerta a 69.800 yuan (poco più di 9.000 euro).

Prodotta dalla joint venture SAIC-GM-Wuling, può essere ordinata con due o tre file di sedili per - rispettivamente - cinque o sei persone. L'auto, all'apparenza, è alta e sgraziata, ma promette "un'eccellente stabilità ad alte velocità e durante i cambi di corsia".

Brutta ma comoda

Non proprio elegante - tanto che non conta nemmeno i coprimozzi per le ruote in acciaio verniciate di nero -, la vettura risulta comunque molto pratica al trasporto merci o persone. Nelle foto ufficiali viene infatti mostrata col bagagliaio carico o quasi, per mostrare cosa devono aspettarsi gli automobilisti.

Fotogallery: Wuling Hong Guang MPV EV

10 Foto Wuling

Le specifiche

La Wuling Hong Guang EV pesa poco più di 1.270 kg a vuoto e ha un volume di carico massimo di 2,8 mc (2.800 l).

Monta un motore elettrico singolo che fornisce 101 CV e quasi 180 Nm di coppia all'asse posteriore. L'energia è immagazzinata in una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 32,6 kWh che fornisce un'autonomia dichiarata di 300 km in ciclo CLTC. La ricarica dal 30% all'80% in corrente continua richiede 30 minuti.

Wuling, conosciuta fra gli appassionati dell'auto elettrica per i suoi mini EV economici, sostiene poi che la sua nuova creatura sarà molto conveniente anche nella manutenzione, con un costo di soli 0,0082 €/km. Secondo le stime (che confrontano il veicolo con un corrispettivo a combustione e basate su percorrenze medie annuali di 42.000 km), gli automobilisti risparmieranno circa 21.500 yuan (2.790 euro).

Ma niente Europa

È importante notare, però, che probabilmente questo veicolo non soddisfa probabilmente i requisiti di sicurezza per la vendita in Europa o negli Stati Uniti. La Wuling Hong Guang MPV EV è infatti dotata di freni antibloccaggio di serie, ma non molto altro: l'airbag è opzionale, mentre le due file dei sedili posteriori non sono dotate di poggiatesta.