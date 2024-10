Di fronte a tante novità presenti al Salone di Parigi, c’è un’auto elettrica che forse non ha suscitato tanto clamore, ma che, a ben guardare, ha un significato particolare. Ci riferiamo alla Peugeot e-3008 con la nuova batteria da 98 kWh.

Un SUV che promette 700 km di autonomia (e già questo è un dato interessante) e, soprattutto, una vettura che, per grandezza della batteria, compete con concorrenti di tutt’altro segmento e tutt’altro prezzo.

In sostanza, la Peugeot e-3008 con la nuova batteria da 98 kWh è l’auto con una batteria di queste dimensioni più economica al mondo. Partiamo dall’inizio.

Anche su Stelvio e Giulia elettriche

Stellantis ha la sua azienda per le batterie: si chiama ACC ed è una joint venture creata insieme a TotalEnergies e Mercedes. Tutte le tre società detengono il 33% delle azioni, giocando alla pari. Ma torniamo a Stellantis. Quando ha presentato le sue prime elettriche basate sulla piattaforma STLA Medium, ACC non era ancora pronta per la produzione su grossi volumi. Il gruppo, quindi, si è rivolto inizialmente a BYD, che ha fornito accumulatori con caratteristiche equivalenti.

La piattaforma STLA Medium di Stellantis

Ora le cose sono cambiate. Al Salone di Parigi ha fatto il proprio debutto la batteria ACC che promette fino a 700 km di autonomia. Inizialmente debutta sulla e-3008 e sulla e-408. A breve sarà adottata anche dalla Opel Grandland e, in futuro, da modelli come le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, che nasceranno però sulla piattaforma STLA Large.

Batteria Made in France

La batteria in questione è prodotta nella Gigafactory francese di ACC, che ha sede a Douvrin. Si tratta dell’unica Gigafactory attualmente in funzione, visto che quella tedesca di Kaiserslautern è ancora in costruzione e quella italiana di Termoli è al momento in standby.

La batteria ACC che promette 700 km di autonomia ha una capacità netta di 98 kWh. Ha chimica tradizionale litio-manganese-cobalto, con rapporto 811, ed è parte di un’architettura elettrica a 400 volt che consente una ricarica di 2,4 kWh al minuto. Ciò significa che per passare dal 20% all’80% impiegherà circa 27 minuti. Inoltre, a seconda del modello su cui sarà montata, dovrebbe avere consumi anche di 14 kWh per 100 km.

Peugeot e-3008 Gli interni

Le auto con una batteria simile

Torniamo ora alla Peugeot e-3008. Il crossover francese, proprio sfruttando le migliori economie di scala concesse da un gruppo come Stellantis, che adotterà questo accumulatore su tanti altri modelli a zero emissioni, ha un prezzo di circa 55.000 euro. Le concorrenti con cui può confrontarsi hanno listini completamente diversi, che quando va bene stanno poco sotto i 100.000 euro, ma non fanno fatica a superare questa cifra. Ecco un elenco.