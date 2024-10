Di riciclo delle batterie parlano un po' tutti, perché dal riuso delle materie cosiddette critiche passa un bel pezzo della strategia di sviluppo della mobilità elettrica in Europa.

I progetti annunciati o promessi sono diversi ed esistono pure i primi impianti, ma finora nessun costruttore di auto si era mosso direttamente per realizzare la propria "fabbrica" in grado di recuperare, smantellare e riciclare i pacchi batterie.

A conquistare questo primato è Mercedes-Benz, che oggi ha inaugurato a Kuppenheim, nel sud della Germania, la prima fabbrica europea per il riciclo “in house” delle batterie.

Con un tasso di recupero del 96% (dove il 4% che si perde è rappresentato dal liquido elettrolita), l’impianto copre tutte le fasi di vita delle batterie, dalla triturazione dei moduli all’essiccazione e al trattamento dei materiali attivi, grazie a un processo definito “meccanico-idrometallurgico”, che separa plastica, rame, alluminio e ferro meccanicamente, ottenendo la cosiddetta "massa nera"; quest'ultima entra in un processo chimico funzionale a separazione e recupero dei materiali più preziosi.

Nel dettaglio, il processo inizia col posizionamento dei moduli su un nastro trasportatore. Qui le batterie vengono frantumate meccanicamente, lavate e separate in frazioni molto fini.

Utilizzando poi sistemi ad aria basati sulla gravità, separatori magnetici, macinatore e vari setacci, i materiali come plastica, rame, alluminio e ferro vengono separati e confezionati in base al tipo.

Allo stesso tempo, la massa nera viene separata con una sequenza di precipitazioni chimiche con livelli crescenti di PH, filtrata e ulteriormente elaborata per ottenere rame, cobalto, manganese, nichel e litio con livelli di purezza che toccano il 99,9%.

Il processo di riciclo idrometallurgico sviluppato da Mercedes-Benz si differenzia da quello più diffuso oggi in Europa di tipo pirometallurgico, che presuppone temperature molto elevate (i materiali di fatto vengono bruciati) e quindi un consumo energetico superiore.

Questa la dichiarazione di Ola Kallenius, numero uno di Mercedes-Benz:

“In qualità di pioniere nell’ingegneria automobilistica la prima fabbrica integrata di riciclo meccanico-idrometallurgico delle batterie in Europa segna una pietra miliare fondamentale verso il miglioramento della sostenibilità delle materie prime. Insieme ai nostri partner dell’industria e della scienza, stiamo inviando un forte segnale di forza innovativa per la mobilità elettrica sostenibile e la creazione di valore in Germania e in Europa”.