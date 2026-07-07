Monopattini elettrici: targa, Rc e multe in arrivo

Da maggio sono già stati emessi oltre 133 mila contrassegni per monopattini elettrici, ma molti utenti non hanno ancora fatto la richiesta e rischiano multe salate con i controlli estivi. Chi usa il monopattino, privato o aziendale, deve capire subito come ottenere il targhino e coordinare la futura Rc obbligatoria, per non fermarsi proprio ora che le verifiche urbane aumentano.

Ecco di seguito tutte le informazioni utili.

Da quando targa e Rc sono obbligatorie per i monopattini elettrici

Per i monopattini elettrici lo spartiacque è doppio: prima è arrivato il contrassegno identificativo (la “targhetta”), poi l’obbligo di assicurazione Rc con data fissata a metà luglio 2026. I primi obblighi di targa sono partiti a maggio 2026, con piattaforme online dedicate e procedure standard per registrare i veicoli e collegare ogni mezzo a un proprietario ben identificato.

L’assicurazione Rc invece entra in gioco da metà luglio 2026: da quel momento il monopattino è trattato, sul fronte responsabilità civile verso terzi, in modo simile agli altri veicoli stradali. Questo significa che, una volta superata la data, se circoli su strada senza polizza attiva corri gli stessi rischi legati alla mancanza di Rc che già conosci per l’auto o la moto, con effetti pesanti sul portafoglio e sulla possibilità di usare il mezzo.

Dal 15 luglio 2026 il monopattino richiederà l’Rc: senza assicurazione si rischiano sanzioni e limitazioni all’utilizzo, come per auto e moto. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Come richiedere online il contrassegno: passo per passo e costi

Per ottenere il contrassegno del monopattino serve una procedura ordinata, che parte dai documenti giusti.

In genere devi avere a portata di mano i tuoi dati anagrafici, un documento di identità valido, il codice fiscale e le informazioni tecniche minime del monopattino (marca, modello, numero di serie se presente). Senza questi elementi la domanda rischia di bloccarsi, con tempi ancora più lunghi in una fase in cui le richieste stanno esplodendo.

Una volta raccolti i dati, il percorso tipico per la richiesta del targhino segue alcuni passaggi ricorrenti:

Registrarti sulla piattaforma indicata dal tuo Comune o dal gestore del servizio

Compilare il modulo online con i dati personali e del monopattino

Caricare i documenti richiesti in formato digitale (foto o pdf ben leggibili)

Pagare i diritti e le spese di emissione con carta o altri sistemi elettronici

Attendere la conferma e la spedizione o il ritiro del contrassegno fisico

I costi per mettersi in regola con la targa si sommano su tre voci: contributi amministrativi per il rilascio del contrassegno, eventuali spese di spedizione e, se ti affidi a un’agenzia di pratiche auto, il compenso per la gestione della domanda. Se, per esempio, hai una piccola flotta aziendale di dieci monopattini e incarichi un intermediario, ogni singolo costo moltiplicato per i veicoli incide direttamente sul budget dedicato alla mobilità urbana della tua attività.

Un errore comune è pensare che la semplice richiesta online basti per “mettersi a posto”: in realtà il monopattino è considerato in regola solo quando il contrassegno è effettivamente rilasciato e correttamente applicato sul mezzo. Se ti fermano durante un controllo e non hai il targhino fisico, oppure lo hai ma è illeggibile o male posizionato, la sanzione può scattare comunque, anche se hai completato la procedura telematica da giorni.

La sola richiesta online non basta: il monopattino è regolare solo con contrassegno rilasciato, leggibile e correttamente applicato. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Rc monopattini: chi deve assicurarli, massimali e sanzioni previste

L’obbligo di assicurazione Rc monopattini riguarda tutti i mezzi che circolano su strada: proprietari privati, aziende con flotte per i dipendenti, operatori di sharing e professionisti che usano il monopattino per spostamenti di lavoro. In pratica, chiunque metta un monopattino elettrico in circolazione in aree dove valgono le norme del Codice della strada rientra nell’obbligo di copertura verso terzi, con l’obiettivo di tutelare pedoni e altri utenti in caso di incidente.

I massimali vengono generalmente allineati alle logiche dell’Rc auto, con soglie minime fissate per legge, ma il mercato delle polizze tenderà a differenziare i prodotti in base al profilo di rischio (uso privato occasionale, uso urbano quotidiano, sharing, flotta professionale). Se, dal 16–17 luglio 2026 in avanti, ti trovano a circolare senza Rc, le conseguenze saranno analoghe a quelle di un’auto senza assicurazione: sanzione amministrativa, possibile sequestro del mezzo e obbligo di risarcire di tasca tua i danni causati, con cifre potenzialmente molto superiori al premio risparmiato.

Per evitare problemi è importante collegare in modo corretto polizza e contrassegno. Al momento della stipula ti verrà chiesto di indicare i dati identificativi del monopattino, incluso il codice riportato sul targhino. Se sbagli digitazione o se assicuri un mezzo ma usi quotidianamente un altro monopattino non indicato in polizza, in caso di sinistro la compagnia può contestare la copertura. Per chi gestisce flotte e sharing questo significa dover tenere un registro aggiornato dei mezzi attivi, dei contrassegni assegnati e delle polizze associate.

Casco, controlli e multe: cosa succede nelle città italiane

Parallelamente a targa e Rc, molte città stanno intensificando i controlli su caschi, comportamenti di guida e rispetto delle aree consentite. Il casco obbligatorio resta uno dei nodi principali: in diversi contesti urbani la polizia locale segnala ancora un’alta percentuale di utenti senza protezione, soprattutto tra i più giovani e nei tragitti casa–lavoro. In vari blitz recenti sono fioccate multe per violazioni multiple: niente casco, mancanza di targhino e uso del monopattino su marciapiedi o corsie non autorizzate.

Le città intensificano i controlli su casco, targa e uso corretto dei monopattini, con multe per diverse violazioni. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Per ridurre il rischio di sanzioni, l’atteggiamento da tenere è pragmatico: se possiedi un monopattino, controlla ogni mattina che il contrassegno sia leggibile e ben fissato, tieni con te una prova dell’avvenuta stipula dell’Rc quando diventerà obbligatoria e indossa sempre il casco anche dove i controlli sembrano rari. Se, per esempio, ti muovi in una Ztl o in aree centrali a forte presenza di pedoni, una caduta banale può trasformarsi in un problema legale serio se colpisci qualcuno e non puoi dimostrare di essere coperto da una polizza attiva.

Chi usa il monopattino per lavoro deve aggiungere un’attenzione in più: verificare che le policy interne aziendali non vietino l’uso di mezzi personali per gli spostamenti di servizio, o che almeno prevedano procedure chiare su assicurazione, targhino e dispositivi di sicurezza. Questo vale anche per chi opera già con flotte strutturate, accanto a veicoli aziendali più tradizionali o elettrici leggeri diversi dai monopattini, che richiedono regolamenti interni aggiornati e coerenti con le nuove regole nazionali.