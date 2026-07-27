Ecco la prima ambulanza al mondo a energia solare

Si chiama Stella Juva ed è la prima ambulanza al mondo con pannelli solari. Realizzato dal Solar Team Eindhoven, il veicolo nasce per portare l'assistenza sanitaria nelle aree più isolate, dove strade difficili e scarsa disponibilità di carburante ec elettricità limitano l'accesso alle cure.

Cure in loco

A differenza di un'ambulanza tradizionale, Stella Juva non trasporta i pazienti in ospedale, ma porta i servizi sanitari sul territorio. I pannelli fotovoltaici sono installati sul tetto, che forniscono energia sia per la trazione che per le apparecchiature mediche di bordo.

Secondo il team di sviluppo, in una giornata di Sole, Stella Juva percorre fino a 715 chilometri senza dipendere da infrastrutture di ricarica.

Il team di sviluppo di Stella Juva, la prima ambulanza al mondo a energia solare Foto di: SolarTeamEindhoven

L'ambulanza è attrezzata per effettuare esami del sangue, screening per malattie come tubercolosi e malaria, vaccinazioni ed ecografie ostetriche, consentendo di individuare e trattare le patologie più comuni anche nelle zone difficili da raggiungere.

Il progetto è stato sviluppato insieme a diverse organizzazioni internazionali, tra cui Amref Health Africa, per adattare il veicolo alle reali esigenze degli operatori sanitari.

Nelle aree rurali dell'Africa, infatti, il personale medico è spesso costretto a percorrere lunghe distanze in bici e non dispone di un accesso affidabile all'energia elettrica, indispensabile per conservare i vaccini o alimentare le apparecchiature mediche.

Test in Kenya

Ad agosto il Solar Team Eindhoven porterà Stella Juva in Kenya, dove il veicolo sarà sottoposto a una serie di test sul campo in aree remote. Gli studenti simuleranno diversi scenari sanitari, tra cui l'assistenza a pazienti affetti da tubercolosi, per verificare il funzionamento dell'ambulanza in condizioni reali.

Durante la sperimentazione, Stella Juva percorrerà centinaia di chilometri utilizzando esclusivamente l'energia prodotta dai pannelli solari, con l'obiettivo di dimostrare la fattibilità di un sistema di assistenza sanitaria mobile e a zero emissioni nelle regioni prive di infrastrutture energetiche.

Fotogallery: Stella Juva, la prima ambulanza al mondo a pannelli solari