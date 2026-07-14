La Apple Car non è stata un fallimento: ha migliorato gli iPhone

Ricordate quando Apple voleva costruire un’auto elettrica? Per circa un decennio, dal 2014, la Mela ha investito miliardi di dollari nello sviluppo di un veicolo a guida autonoma. Il progetto è stato cancellato all’inizio del 2024 prima di poter dare frutti, ma questo non significa che lo sforzo sia stato inutile.

In effetti, la mai nata Apple Car potrebbe essere considerata uno dei progetti più importanti del colosso tech. Secondo Bloomberg e Mark Gurman, uno dei giornalisti più informati sull’universo Apple, il know-how e l’hardware sviluppati durante il "Project Titan" avrebbero poi alimentato i prodotti futuri.

Dal sogno della guida autonoma all’AI di Apple

Per anticipare Musk e le sue prime dichiarazioni su un futuro autonomo imminente, Apple voleva portare la guida autonoma di Livello 5 sulla sua auto elettrica. E si rese conto che ciò non sarebbe stato possibile senza un salto di qualità nel machine learning e nell’intelligenza artificiale. Così ha puntato con decisione sull’AI, sia sul fronte hardware che su quello software. I vertici di Apple non volevano che Siri si limitasse a cercare rapidamente informazioni in un database, ma volevano anche che i suoi chipset gestissero direttamente l’elaborazione AI sul dispositivo.

"L’aspetto più rilevante è che quello sforzo ha portato alla nascita del Neural Engine, la sezione dedicata dei chip Apple responsabile dell’elaborazione AI on-device", ha scritto Gurman domenica.

Neural Engine, Face ID e chip Apple Silicon

È ciò che ha reso possibile Face ID su iPhone X. Era presente nel chip M1, il primo progetto proprietario Apple Silicon, che alimenta il MacBook. E da allora è stato integrato in ogni computer Apple. Oggi Apple è arrivata al chip M5, molto più avanzato rispetto a ciò che era in grado di fare l’M1. E non solo sta lavorando all’M6, ma è già impegnata anche sui futuri M7 e M8. Tutti chip che hanno l’AI in cima alla lista delle priorità.

Apple Intelligence e l’impatto del Project Titan

Avete un iPhone in tasca? Se il vostro è un iPhone 15 Pro Max o più recente, integra Apple Intelligence. È disponibile su tutti i nuovi dispositivi Apple: MacBook, iPad e perfino Apple Watch. Con questa piattaforma, Siri è più intelligente e capace, il telefono può riconoscere ciò che sta inquadrando la fotocamera e potete anche rimuovere facilmente il vostro ex da vecchie foto che vi piacciono.

Al netto della vaga inquietudine esistenziale di un futuro dominato dall’AI imposto a tutti, l’intelligenza artificiale di Apple è una tecnologia notevole che può semplificare la vita quotidiana. E, secondo quanto riporta Bloomberg , il lavoro svolto sul progetto auto è poi confluito anche nei processori personalizzati che gestiscono Apple Intelligence sui server dell’azienda.

Quanto è costato il Project Titan

Secondo Gurman, Apple avrebbe speso 10 miliardi di dollari per il Project Titan, costruendo nuove strutture e depositando centinaia di brevetti, prima di archiviare tutto. Non guideremo mai un iPhone a quattro ruote, anche se si potrebbe sostenere che la nuova Ferrari Luce ci vada piuttosto vicina. Resta il fatto che l’Apple Car non è stata un fallimento. Tutto quel lavoro sarebbe andato perso se non fosse stato per la tecnologia AI. Quindi, ogni volta che Siri vi dà una mano in modo sorprendente, potete ringraziare quella sfortunata Apple Car.