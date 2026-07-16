Le auto elettriche più efficienti per viaggiare, stando ai test

Se hai già scelto l'elettrico, prima di affrontare le vacanze la domanda è sempre la stessa: quante volte mi dovrò fermare a ricaricare per fare 800 km? E soprattutto: quanto perderò a ogni sosta?

È proprio da qui che parte l'analisi di Green NCAP, che ha messo alla prova le auto elettriche più recenti simulando un classico viaggio estivo. Non conta solo quanta strada fai con una carica, ma anche quanto consumi in autostrada e quanto velocemente torni al 100%. A spiccare è la Mercedes CLA EQ 250+, indicata come una delle migliori compagne di viaggio, ma in classifica trovano spazio anche modelli più accessibili come Renault 5 E-Tech, MINI Cooper E e Volvo EX30.

La parte più interessante? Green NCAP non guarda ai numeri da brochure o ai cicli WLTP, ma a quello che succede davvero quando parti con bagagli, famiglia, climatizzatore acceso e chilometri di autostrada davanti. In uno scenario realistico da 800 km, la differenza la fanno consumi contenuti, autonomia effettiva e tempi di ricarica rapidi: gli elementi che trasformano un viaggio scorrevole in una maratona di soste alle colonnine.

Il test Green NCAP: 800 km, famiglia a bordo e clima acceso

Prima di vedere i risultati partiamo dal fatto che l'organizzazione indipendente Green NCAP, collegata a Euro NCAP e sostenuta da enti pubblici, associazioni di consumatori e club di mobilità europei, ha rielaborato i dati delle elettriche valutate dalla fine del 2025, da quando sono stati introdotti il nuovo Sustainability Rating e i punteggi di Driving Experience. L’obiettivo, parlando a chi è già abituato alla ricarica, è quello di individuare i modelli che combinano meglio efficienza energetica, autonomia utilizzabile e tempi di ricarica gestibili, riducendo il numero e la durata delle soste lungo il tragitto delle vacanze.

Per farlo, Green NCAP ha costruito uno scenario di viaggio da 800 km su un mix di autostrade, extraurbane e tratti urbani, con una famiglia di quattro persone, bagagli e climatizzatore acceso in condizioni di caldo. Uno scenario, quindi, più vicino a quello che vivi davvero in estate che non ai cicli omologativi.

Dall’analisi emerge che la batteria più grande non è tutto. Peso, aerodinamica, resistenza al rotolamento e consumi su strada contano almeno quanto i kWh dichiarati, perché determinano quanta parte della capacità resta davvero spendibile a velocità da viaggio e quanto tempo passi fermo alla colonnina.

Mercedes CLA EQ 250+ in testa

Nel gruppo delle elettriche testate, la Mercedes CLA 250+ è il riferimento dichiarato di Green NCAP per chi affronta lunghi spostamenti in famiglia. Tra l'altro, la berlina compatta a quattro porte con batteria da circa 85 kWh è stata messa alla prova anche da Motor1.com con un viaggio da Roma a Milano.

68 Fonte: Motor1 Italy

Nel viaggio simulato da Green NCAP ha fatto registrare un consumo medio di 16,5 kWh/100 km su 800 km, un valore che, con questo pacco batteria, si traduce in una autonomia turistica stimata di 605 km con una sola ricarica. Per un uso reale significa poter coprire buona parte della tratta estiva con un’unica sosta pianificata.

Partendo con la batteria piena, i calcoli dell’ente indicano che alla CLA EQ 250+ basterebbero circa 14 minuti di ricarica rapida per completare gli 800 km del viaggio tipo, riferiti all’energia aggiuntiva necessaria su questa distanza. Nei test, l’auto ha mostrato una potenza media di ricarica nell’ordine di 286 kW, sufficiente per passare dal 10 all’80% in meno di 23 minuti. In pratica, una sosta per pranzo o un break ben piazzato possono coprire l’intera giornata di viaggio.

A questo si aggiunge una valutazione di sostenibilità a cinque stelle, che premia non solo il consumo ma anche l’impatto ambientale complessivo. Il risultato è un’elettrica che, nel quadro delle vacanze in famiglia, risulta più efficiente di grandi SUV a batteria come Kia EV9, BYD Sealion 7 e Cadillac Optiq, penalizzati da massa e sezione frontale superiori.

Renault 5 E‑Tech, MINI Cooper E e Volvo EX30

Green NCAP segnala la Renault 5 E‑Tech come una delle proposte più riuscite nel formato city‑car allargata. La cinque porte francese ottiene un Sustainability Rating di cinque stelle e combina una batteria da 52 kWh con un consumo di 19,9 kWh/100 km nello scenario di viaggio, per un’autonomia turistica di circa 296 km.

Renault 5 E-Tech Electric

La potenza media di ricarica attorno ai 72 kW si traduce in circa 31 minuti per passare dal 10 all’80%. Sul tragitto da 800 km, l’ente calcola poco meno di 80 minuti complessivi di sosta: un tempo superiore rispetto alla Mercedes, ma che per molti utenti EV significa semplicemente distribuire tre‑quattro ricariche brevi tra pranzo, caffè e pausa gioco per i bambini.

Ancora più orientata a chi viaggia leggero è la MINI Cooper E a tre porte, pensata per coppie, single o famiglie che usano un’altra auto per i trasferimenti lunghi. Nei test Green NCAP, a pieno carico con climatizzatore acceso, la Cooper E ha fatto segnare 19 kWh/100 km, diventando così la seconda elettrica più efficiente del campione.

MINI Cooper E

Il rovescio della medaglia è una batteria compatta, da 36,6 kWh, abbinata a una potenza media di ricarica di circa 56 kW, che porta l’autonomia turistica a 224 km. Per coprire gli 800 km servono quindi circa 104 minuti di ricarica, più un minimo di pianificazione per incastrare le soste. Accessibilità ai sedili posteriori, volume del bagagliaio e raggio d’azione la rendono meno adatta a una famiglia di quattro persone, ma chi è abituato a EV urbani può vederla come una soluzione perfetta per city‑break e vacanze brevi, magari a noleggio.

Per chi invece vuole rimanere nel mondo delle compatte ma desidera più spazio e versatilità, Green NCAP individua nel Volvo EX30 con batteria a lunga autonomia una delle opzioni più equilibrate. Il piccolo crossover elettrico può coprire il viaggio da 800 km con un totale di circa 59 minuti di ricarica, grazie a buoni valori di efficienza e a prestazioni di ricarica rapide.

Volvo EX30

L’autonomia turistica indicata è di 344 km, mentre la valutazione di sostenibilità si attesta su quattro stelle e mezza. In cambio, offre un abitacolo e un bagagliaio più generosi di Renault 5 E‑Tech e MINI Cooper E, una posizione di guida rialzata e dotazioni da SUV compatto moderno. Un mix che, nella logica di chi usa già un’elettrica, lo rende una delle proposte più complete per chi cerca un’unica auto per città, weekend e trasferte estive.