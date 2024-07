Le migliori auto elettriche al mondo? Vengono da Germania e Corea. Ne è sicura la rivista statunitense Consumer Reports (CR), che testa 50 vetture a batteria per stilare una classifica a punti, dove - alla fine - entrano in 14, comprese tante tedesche e coreane e 1 sola Tesla.

Nella valutazione per prestazioni, autonomia, comfort e qualità, al primo posto va la BMW iX, con un punteggio di 84/100, seguita dalla Genesis GV60, che si aggiudica 75 punti su 100, e dalla Lexus RZ (74/100). Subito sotto il podio, ecco le Audi Q4 e-tron e Q8 e-tron (con voti rispettivamente di 71 e 70 su 100).

Tre-quarti anteriore destro della Genesis GV60, seconda classificata Tre quarti anteriore sinistro della Lexus RZ, terza classificata

Le altre categorie

Sempre una BMW, ma stavolta la i4, è considerata la miglior auto elettrica di lusso (83/100), davanti alla Porsche Taycan (76/100). Altra categoria è poi quella della miglior auto elettrica mainstream, che vede trionfare la Hyundai Ioniq 6 (83/100); bene anche la Kia Niro EV (71/100).

Spunta poi la categoria dei migliori SUV elettrici a due file, in cui lo scettro è della Kia EV6 (77/100), mentre nelle file dietro si piazzano Tesla Model Y (72/100) e Nissan Ariya e Ford Mustang Mach-E (70/100). Ultima graduatoria è quella dei SUV elettrici a tre file, con vincitrice la Kia EV9 (78/100).

Il bilancio finale dice quindi che le coreane Kia e Hyundai sono le soluzioni migliori per chi vuole passare alle zero emissioni. BMW, invece, vanta probabilmente l'auto elettrica migliore in assoluto.