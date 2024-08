Spesso nel mirino di tanti automobilisti della vecchia scuola, le nuove tecnologie in auto (soprattutto elettriche) sembrano, in realtà, molto apprezzate da chi si mette al volante e le scopre tutte. Una verità messa nero su bianco dalla società di ricerca AutoPacific, che pubblica uno studio dai risultati inattesi.

Chiamato Future Attribute Demand Study (Fads), il sondaggio non solo dimostra che gli automobilisti gradiscono le tecnologie in auto e ne chiedono sempre di più, ma elenca anche le opzioni più richieste da chi si prepara ad andare in concessionaria (basandosi su un campione di 14.900 dichiarati acquirenti entro tre anni). Ma quali sono questi desiderata?

Dalla ricarica per smartphone a quella per tutto

La ricerca propone una lista di 163 optional fra cui scegliere, molti dei quali esclusivi delle auto elettriche, come la ricarica bidirezionale. Alla fine, AutoPacific stila la top 10 delle tecnologie preferite:

piastra di ricarica wireless per i dispositivi elettronici dei passeggeri davanti (44%)

piastra di ricarica wireless per i dispositivi elettronici dei passeggeri dietro (37%)

sedili anteriori riscaldati e ventilati/raffreddati (37%)

tergicristalli con sensori per la pioggia (36%)

tettuccio apribile (35%)

impostazioni per la personalizzazione del profilo conducente (35%)

presa domestica da 110 V (34%)

tendine parasole per i passeggeri dietro (33%)

avviso di traffico trasversale posteriore con frenata automatica di emergenza (32%)

compressore d'aria incorporato (31%)

Alcune caratteristiche sono abbastanza standard, come il tettuccio apribile o l'avviso di traffico trasversale posteriore, mentre altre dimostrano la graduale penetrazione dell'auto elettrica nella mobilità, essendo uniche dei veicoli a batteria.

Interni della Chevrolet Blazer

"Creare le impostazioni del profilo di guida richiede un po' di lavoro, ma una volta stabilito, garantisce un'esperienza 'get-in-and-go', col veicolo che imposta automaticamente il sedile, gli specchietti, il volante, le impostazioni audio e altro in base alle preferenze quando si sale sul veicolo", commenta Robby DeGraff, manager of Product and Consumer Insights di AutoPacific.

Si tratta di un vantaggio per gli automobilisti che condividono la vettura con famigliari o altre persone. È poi interessante notare la richiesta di prese da 110 V o di quelle per la ricarica wireless, la cui presenza nelle auto elettriche è ormai data quasi per scontata.