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Ecco il motore elettrico range extender a metanolo

Sviluppato da HORSE Powertrain, si chiama D20 Methanol REEV e ha un'efficienza di oltre il 96%

Ecco il motore elettrico range extender a metanolo
Foto di: Autoblog
Riccardo Ciriaco Riccardo Ciriaco
Di: Riccardo Ciriaco
alle 17:00
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I veicoli elettrici ad autonomia estesa (EREV) guadagnano terreno grazie all'ibridazione fra batterie e motore termico. La trazione resta elettrica, ma una piccola unità endotermica ricarica gli accumulatori quando necessario, eliminando parte dell'ansia da autonomia. Finora, però, questi sistemi hanno utilizzato quasi esclusivamente la benzina.

Per offrire un'alternativa a minor impatto ambientale, HORSE Powertrain presenta il nuovo D20 Methanol REEV, sistema che comprende un generatore di bordo alimentato a metanolo.

Com'è fatto

Presentato al Salone di Pechino, il powertrain integra un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri, un generatore e l'elettronica di potenza in un unico modulo del peso di circa 170 kg. L'unità sviluppa 141 CV e, secondo il costruttore, raggiunge un'efficienza di conversione dell'energia del 47%, consentendo di ricaricare completamente una batteria da 40 kWh con circa 20 litri di metanolo.

Ecco il motore elettrico range extender a metanolo

Il powertrain integra un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri, un generatore e l'elettronica di potenza in un unico modulo

Foto di: Autoblog

Uno degli aspetti più innovativi riguarda il funzionamento a basse temperature, tradizionale punto debole dei motori a metanolo. Grazie a un sistema di accensione ad alta energia, il D20 è in grado di avviarsi utilizzando metanolo puro anche con temperature fino a -35 °C.

Efficienza oltre il 96%

Il sistema impiega inoltre un generatore con motore elettrico a flusso assiale "yokeless", montato direttamente sull'albero motore. Quest'architettura è più compatta rispetto ai tradizionali motori a flusso radiale, riduce gli ingombri del 46%, aumenta del 63% la densità di potenza volumetrica e raggiunge un'efficienza elettrica del 96,4%.

Secondo HORSE, il metanolo potrebbe rappresentare una soluzione interessante per i REEV, soprattutto nei mercati caratterizzati da lunghe percorrenze e climi rigidi, dove l'autonomia delle auto elettriche resta uno degli ostacoli principali alla diffusione. Resta comunque da sviluppare una rete di approvvigionamento del metanolo sufficientemente capillare perché questa tecnologia possa essere adottata su larga scala.

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Fonte: Autoblog

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