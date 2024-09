Le auto delle Case cinesi stanno arrivando con sempre più convinzione sui mercati occidentali, sfruttando spesso la transizione ecologica che rappresenta una sorta di ripartenza per il mondo dell’auto, che deve reinventarsi per diventare più sostenibile.

BYD, nello specifico, sta crescendo alla velocità della luce e potrebbe diventare presto il più grande costruttore di auto elettriche, superando Tesla. Tra le più interessanti che vende sui nostri mercati c’è la Seal U, SUV nato sulla base della quasi omonima berlina Seal, vettura-vetrina per il marchio. È disponibile sia con powertrain 100% elettric, sia con l’ibrido plug-in. Noi parliamo della prima.

BYD Seal U: piattaforma e dimensioni

La BYD Seal U nasce sulla e-Platform 3.0, piattaforma modulare progettata pensando alla massima integrazione possibile di tutte le componenti dedicate al powertrain (è uno schema 8 in 1) e sfrutta la famosa Blade Battery che l’azienda usa con successo sulle proprie auto e vende anche a tanti concorrenti.

La Blade Battery di BYD

Rispetto alla precedente piattaforma BYD, quella tutt’ora usata su altri modelli a listino, la e-Platform 3.0 ha una rigidità torsionale raddoppiata e un’efficienza nella gestione termica aumentata del 20% grazie alle migliorie apportate al sistema di raffreddamento, all’uso e al recupero del calore e al nuovo gruppo propulsore.

La BYD Seal U, nello specifico, ha una lunghezza di 4,77 metri, una larghezza di 1,89 m e un’altezza di 1,67 metri. Rivale della Tesla Model Y per impostazione, qualità e dimensioni, ha un passo di 2,76 metri e un peso che va da 2.020 a 2.147 kg in base alla versione.

Lunghezza : 4,77 m

: 4,77 m Larghezza : 1,89 m

: 1,89 m Altezza : 1,67 m

: 1,67 m Passo : 2,76 m

: 2,76 m Peso: 2.020-2.147 kg

BYD Seal U: spazio a bordo

Grazie alle dimensioni generose e alla piattaforma “electric-first”, progettata cioè espressamente per veicoli elettrici, la BYD Seal U offre davvero tanto spazio a bordo per gli occupanti. Ai tanti centimetri si aggiunge anche un alto livello di comfort grazie alla presenza di sedili anteriori regolabili elettricamente, ventilati e riscaldati e alle tante regolazioni possibili. I passeggeri posteriori possono sfruttare un divano dalla forma abbastanza regolare, che consente anche a chi siede al centro di viaggiare abbastanza comodamente.

Il bagagliaio, dal canto proprio, ha una capienza di 552 litri, che diventano 1.440 abbattendo la seconda fila. In questo l’elettrica fa molto meglio dell’ibrida plug-in, che per via del diverso powertrain ha un baule da 425 litri. Sull’elettrica è disponibile anche un vano anteriore. Non è molto capiente (sulla Tesla Model Y, per fare un paragone, supera i 100 litri), ma è sufficientemente ampio per ospitare cavi di ricarica o altri piccoli oggetti.

Bagagliaio : 552/1.440 litri

: 552/1.440 litri Frunk: 53 litri

Il bagagliaio della BYD Seal U

BYD Seal U: software

Se c’è una cosa su cui BYD spinge per conquistare quote di mercato, quella è il software. La Casa punta su un sistema digitale evoluto che, chiaramente, è compatibile con aggiornamenti over-the-air (OTA). Questi riguardano il sistema di infotainment (gestito tramite l’ormai famoso touchscreen rotante posizionabile in verticale od orizzontale), ma anche altre funzioni legate alla gestione del powertrain, che però non sono ancora state rilasciate.

L’ultima release, risalente ad agosto 2024, ha introdotto la possibilità di programmare la ricarica e impostare nuove preferenze nella gestione del viaggio verso una destinazione: funzionalità davvero apprezzate dagli utenti.

BYD Seal U: batteria e autonomia

La BYD Seal U è disponibile in Italia in due versioni. Si può scegliere quella con la batteria da 71,8 kWh o quella con batteria più grande, da 87 kWh. La prima ha un’autonomia di 420 km, la seconda di 500 km. Questo, almeno, è il valore omologato secondo lo standard WLTP.

Gli interni della BYD Seal U

A prescindere dalla batteria, la BYD Seal U ha un motore elettrico all’anteriore che dà trazione all’avantreno e sviluppa una potenza di 218 CV (160 kW) e una coppia massima di 310 Nm.

BYD Seal U: ricarica

Entrambe le batterie, che hanno una chimica litio-ferro-fosfato (LFP), possono essere ricaricate in corrente sia alternata, sia continua. Nel primo caso, grazie al caricatore di bordo da 11 kW, l'auto passa dallo 0% al 100% in 6 ore e 30 minuti circa. Nel secondo, potendo accogliere energia con una potenza fino a 140 kW, la BYD Seal U passa dal 10% all’80% in 28 minuti e dal 30% all’80% in 35 minuti.

BYD Seal U: prezzi

La BYD Seal U con batteria da 71,8 kWh è disponibile a listino in allestimento Comfort a un prezzo di 42.890 euro. La BYD Seal U con batteria più grande, da 87 kWh, è offerta invece in un allestimento più ricco, definito Design, a un prezzo di 45.890 euro.

Entrambe le versioni sono dotate di serie di pompa di calore, climatizzatore automatico, volante multifunzione riscaldabile, apertura e accensione motore senza chiave e un pacchetto di dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione.