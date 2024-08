È il bello degli aggiornamenti over-the-air. Ti compri un’auto, la usi per qualche mese (o qualche anno) e poi, grazie a una nuova versione del software, scarichi qualche funzione che non esisteva al momento dell’acquisto. Con l’ultimo aggiornamento OTA, BMW introduce su tutte le sue vetture (devono essere dotate di sistema operativo 7 o superiore) un’interessante funzione che vuole avvicinare gli automobilisti alla mobilità elettrica.

In sintesi, analizzando i dati di guida reali, spiega a chi guida un modello dotato di motore termico come sarebbe andato il viaggio se fosse stato affrontato con un’auto a zero emissioni. Tutti i dati sono disponibili anche sull’app che si scarica sul telefonino.

Confronto diretto ICE-BEV

Il motivo per cui la Casa di Monaco ha introdotto questa nuova opzione è abbastanza intuibile. Aiuta a trovare le risposte a certe domande del tipo: “Un’auto elettrica risponde alle mie esigenze?”, “Posso continuare a viaggiare con le mie abitudini anche guidando una vettura a batteria o sarà più scomodo?”.

La nuova funzione, come spiegato dalla stessa BMW, vuole dimostrare a chi ancora guida un’auto a benzina o a gasolio che l’autonomia delle sue vetture elettriche è più che sufficiente affinché si viaggi nella maggior parte dei casi senza neanche che sia necessario fermarsi a ricaricare. Per questo, è arricchita da statistiche e dati che analizzano i percorsi più frequenti di ogni conducente, i tragitti casa-lavoro e gli spostamenti quotidiani.

BMW La nuova funzione che confronta come sarebbe viaggiare in elettrico introdotta da BMW

Una volta arrivati a quota 200 viaggi, o 2000 km, si può vedere quante volte sarebbe stato necessario ricaricare la batteria prima di arrivare a destinazione e quante volte, al contrario, si sarebbe giunti alla meta con una sola ricarica.

I vantaggi dell’elettrico sullo smartphone

Dirk Wiedmann, vicepresidente senior a capo del reparto vendite della Casa bavarese spiega: “Ormai i veicoli elettrici possono rispondere perfettamente alle esigenze quotidiane di molti nostri clienti, solo che la maggior parte di essi non li ha ancora provati e quindi li guarda con un po’ di timore”.

Simulando attraverso l’app una mobilità a zero emissioni basandosi sui loro spostamenti reali, mostrando autonomie residue, facilità di ricarica e necessità di soste alle colonnine si BMW vuole dimostrare quindi che l’auto elettrica non fa paura e, anzi, offre anche innegabili vantaggi.